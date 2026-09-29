Avec nos enfants, on a toujours eu un faible pour les poussettes réversibles. Au début, on aime les avoir face à nous : on échange un regard, on voit tout de suite s’ils commencent à fatiguer. Puis vient le moment où ils se tortillent pour regarder ce qui se passe devant. La Baby Cruiser 360 de Béaba part de cette idée toute simple, avec une assise qui pivote sans avoir à retirer le siège. C’est le genre de détail qui peut changer pas mal de choses au cours d’une balade.

Face à vous, face au monde… et parfois entre les deux

Le nom dit 360°, mais l’intérêt n’est pas de faire tourner bébé comme sur un manège. C’est de pouvoir adapter son orientation au moment : face à vous pour une sortie tranquille, vers l’avant quand tout ce qui passe sur le trottoir devient passionnant, ou sur le côté lorsqu’on s’arrête à une terrasse. L’assise est placée à 55 cm du sol, une hauteur qui peut aussi faciliter les échanges à table, sans avoir bébé au ras des pieds des voisins.

Béaba annonce sept configurations au total, avec trois inclinaisons pour l’éveil, la promenade et le repos. On trouve également un coussin réducteur, un harnais cinq points, une barre de protection, un repose-pieds et une grande capote UPF 50+ avec aération. Sur une poussette destinée à accompagner l’enfant de 3 à 15 kg, ce sont des éléments qui comptent davantage au quotidien que le simple nombre de positions inscrit sur la boîte. Et quand le goûter finit sur l’assise plutôt que dans la bouche, les tissus amovibles et lavables ont aussi leur intérêt.

Une citadine bien pensée, avec un pliage à apprivoiser

La Baby Cruiser 360 pèse 7,8 kg et mesure 54 cm de large une fois dépliée. Ses roues pivotantes et ses suspensions la destinent surtout aux trajets de tous les jours : trottoirs, magasins, petites sorties en ville. Les roues avant s’éclairent même grâce à une dynamo quand la poussette avance. C’est un petit détail assez rigolo, même si ce n’est évidemment pas lui qui doit décider de l’achat.

Là où la Baby Cruiser 360 me convainc moins, c’est au moment de la replier. Le geste demande visiblement un peu d’habitude, surtout quand l’assise est tournée face au monde. Et une fois pliée, elle garde un certain volume : si votre coffre est déjà plein à craquer ou que vous devez la porter dans les escaliers, mieux vaut le savoir avant de craquer. Même réserve pour le panier, qui risque d’être vite rempli par un sac à langer. Rien de rédhibitoire pour une utilisation surtout citadine, mais la promesse de compacité mérite d’être nuancée.

Affichée à 269 € chez Béaba, elle devient nettement plus tentante lorsqu’on la trouve en promotion : l’offre Amazon repérée descendait sous les 160 €. Vérifiez le prix et la couleur au moment de commander, car ces offres bougent vite. À ce tarif, la Baby Cruiser 360 a de solides arguments pour les familles qui aiment pouvoir garder bébé près d’elles, puis lui laisser découvrir le monde à son rythme. Je conseillerais simplement d’essayer son pliage en magasin si c’est un critère décisif pour vous.