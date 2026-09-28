Steelborn T1 de Taylor J. LaRue

Reya est une jeune femme plus connue sous le nom de La Dague Rouge. Malgré sa jeunesse, elle est devenue la plus grande voleuse de l’empire et œuvre sous les ordres d’un des plus grands chefs du monde de l’ombre : Lennox. Ce dernier a recueilli et élevé Reya depuis son plus jeune âge pour en faire l’arme ultime qu’elle est aujourd’hui. Lors d’une mission, qui doit être la dernière avant d’obtenir sa liberté, Reya va faire un choix qui va changer sa vie : libérer une prisonnière qui se révèle être une Sagire, une espèce capable de manier la magie que le Roi veut faire disparaître. Sévèrement punie par Lennox, Reya va finir par rencontrer Caelan, un guerrier Sagire qui a besoin de ses talents de voleuse. Une nouvelle aventure va alors débuter pour Reya et le lecteur …

Le lore de Steelborn commence à se développer à cet instant et il est plutôt fourni ! Entre les espèces immortels, les conflits entre royaumes, les récits du passé, … le monde de Steelborn se dévoile au fil des pages à travers une écriture fluide et pas du tout lourde ! Les multiples personnages bénéficient du même soin et sont tous intéressants à suivre, du simple malfrat au guerrier légendaire. Même si l’histoire reste au final assez classique, j’ai pris beaucoup de plaisir dans cet univers de fantasy !

Et qui dit Romantasy, dit romance. Sans surprise, la relation entre Reya et Caelan ne va pas être que contractuelle et un rapprochement va évidemment se produire. Si au début, j’ai trouvé cette partie plutôt lourde et insistante, après le premier tiers du roman ça m’a semblé beaucoup plus naturel et moins imposé au lecteur. Y aura-t-il une conclusion heureuse à la fin de ce premier tome ? Vous le saurez en lisant le roman !

Ce premier tome de la saga Steelborn réussit parfaitement son office. Si l’univers reste globalement assez classique, les personnages rendent l’histoire et le lore prenant et donnent envie de lire la suite. Je suis moins convaincu par la partie purement romance mais elle ne prend pas le pas sur mon avis final qui est très positif !

Merci aux éditions Lumen pour l’envoi du livre !

Fiche récap