Depuis un petit moment maintenant, je suis ravi de voir que le cinéma français sort la tête de l’eau et propose des films assez géniaux et ambitieux. Après m’être régalé sur Le Comte de Monte-Cristo ou encore L’Amour Ouf récemment, une autre proposition, complètement différente, me faisait de l’oeil : Chien 51, réalisé par Cédric Jimenez. On a eu la chance de mettre la main sur le Blu-ray du film !

Sur le papier, plusieurs choses me faisaient vraiment de l’oeil. Cédric Jimenez, tout d’abord, qui est un réalisateur que j’adore tout particulièrement et qui a pondu quelques uns des films français les plus solides des dernières années : BAC Nord, Novembre ou encore La French sont de vraies références. Du côté des acteurs ensuite, avec un casting de têtes bien connues dont le talent n’est plus à prouver : Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Louis Garrel, ainsi qu’Artus, que j’étais très curieux de découvrir ici.

Et enfin, et peut-être la plus importante des raisons pour lesquelles j’étais intrigué par le film, son synopsis. Le film nous plonge en 2045, dans un futur proche où Paris est divisée en trois zones, correspondant aux différentes classes sociales : la zone 1 à Paris Centre, pour l’élite ; la zone 2 (le reste de Paris) pour les classes aisées ; et enfin la zone 3 pour les plus pauvres, qu’on peut facilement assimiler aux banlieues actuelles. La population est surveillée par une intelligence artificielle nommée Alma, qui aide également la police dans ses enquêtes. On est donc sur une belle proposition de futur dystopique façon Big Brother, et ce n’est pas quelque chose que le ciné français nous a habitué à découvrir.

En pratique, le film fait globalement bien le taff, et propose une représentation que j’ai trouvé vraiment plaisante, surtout dans la première partie du film. J’ai vraiment adoré découvrir les différentes zones, les liens entre elles et leurs zones de friction avec les checkpoints. Le scénario m’a plutôt captivé aussi, avec l’assassinat du créateur de l’IA Alma et l’enquête qui s’ouvre, qui va nous emmener dans tout Paris – c’est franchement plaisant.

Par contre, 3 choses m’ont un peu déçu du point de vue du film et/ou de l’univers créé. La première, c’est que j’aurais aimé en voir plus sur ce Paris futuriste, avoir une vision un peu plus précise, détaillée de ce que ce serait. Une vision qu’on aurait pu avoir dans une série par exemple, mais qui est un peu trop survolée au format film. En l’état, j’ai trouvé que ça manquait un peu de consistence, et notamment sur les « frontières » entre zones qui sont un peu floues.

La seconde, c’est sur la relation entre les personnages de Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos : j’aime beaucoup chacun des deux personnages, mais pas vraiment la relation qu’ils nouent, qui tend vers une romance assez étrange, qui n’a rien à faire là. Est-ce qu’un gars et une femme ne pourraient pas simplement avoir une relation amicale ? Ca ne marche pas trop ici…

Enfin, ma troisième déception vient de la fin du film, que je ne vais bien évidemment pas dévoiler ici, mais que j’aurais aimé voir beaucoup plus développée encore.

Ajoutons pour finir un mot sur cette version Blu-ray. Comme toujours, l’image et le son sont incroyables, ça ne bouge pas. En revanche, j’ai été très déçu de ne retrouver aucune trace de contenu additionel sur le disque. C’est quand même l’un des points forts du format habituellement, et nada. Pas un petit making-of, pas une interview, alors que le film a vraiment beaucoup de choses à dire. Très décevant.

Chien 51 est un film qui m’a fait du bien. J’ai aimé son intrigue, bien qu’imparfaite, mais j’ai surtout apprécié ce que le long métrage m’a renvoyé du cinéma français. Un très bon moment.