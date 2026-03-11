Je suis un grand fan d’Orelsan depuis toujours, et j’ai toujours beaucoup aimé voir ses évolutions, ainsi que les projets annexes à la musique qui l’ont souvent mis sur le devant de la scène. Je pense à Bloqués sur Canal +, à Montre jamais ça à personne sur Prime Video, ou encore Comment c’est loin au ciné avec son compère Gringe. J’étais donc hyper curieux de voir à quoi allait ressembler Yoroï.

Parce qu’on va pas se mentir, sur le papier, il y avait quand même pas mal de chances pour de se planter : « comédie familiale d’aventure fantastique, entre fiction et réalité, qui met en scène les peurs d’Orelsan, notamment liées à la paternité » et faisant appel à des créatures mystiques du folklore japonais. Oui, effectivement, tous les mots clefs sont là pour qu’on tremble en cliquant sur play.

Le film nous fait donc suivre les aventures du rappeur (qu’il interprète lui-même) alors que sa femme Nanako (jouée par Clara Choï, que je ne connaissais pas et que j’ai trouvé vraiment douée) est enceinte. Pour se retrouver, ils décident de partir vivre ensemble au Japon, de s’isoler du monde pour se recentrer sur ce qui compte. Ca semble bien partir, jusqu’à ce que… Aurélien tombe dans un puit situé dans leur maison, qu’il y découvre une armure magique qui va venir se « greffer » à lui. Impossible d’en sortir. Manque de pot, cette armure est maudite, et va invoquer chaque nuit des yokais, ces esprits de la mythologie japonaise, incarnation des peurs du personnage.

Chaque nuit, Aurélien et Nanako vont donc se battre contre ces monstres, aboutissant à des scènes franchement marrantes. J’ai passé un vrai bon moment à regarder ça, à découvrir les nouvelles monstruosités – toutes assez amusantes – qui allaient débarquer, et à me marrer avec les commentaires du duo qui fonctionne hyper bien. On retrouve un Orelsan dans son ton mi blasé, mi teubé habituel, et une Nanako piquante qui fait mouche. Le scénar’ va ensuite intégrer Orelsama, alter ego maléfique du rappeur, qui va venir foutre un petit bordel un peu partout.

Le film intègre aussi pas mal de chansons du rappeur tirées de son dernier album, La Fuite en Avant, qui est un album qui raconte en partie l’histoire du film, mais pas que. Les deux se complètent bien et gravitent l’un autour de l’autre, et ceux qui apprécient le travail musical d’Orelsan s’y retrouveront donc beaucoup plus que le commun des mortels.

C’est d’ailleurs au final la conclusion de mon analyse : je pense que tous ceux qui sont fans du personnage d’Orelsan, au-delà de sa musique, vont apprécier le film et passer un moment agréable. Pas inoubliable, pas grandiose, mais un petit moment sympa qui leur décrochera quelques rires. Pour ceux qui y sont indifférents, mieux vaut passer leur chemin.