30 ans ! 30 ans que l’on parcourt les rues de Racoon City et d’autres manoirs & laboratoires secrets en tout genre pour défourailler du zombie, qu’on essaie d’arrêter la société Umbrella, et qu’on suit le parcours des personnages emblématiques de la série. 30 ans, qu’on a eu nos premiers émois de jeux d’horreur, qu’on jouait ado en cachette sur la 1re PlayStation car c’était ultra-gore pour l’époque. 30 ans qu’on voit la série marcher sur un fil tantôt avec succès, et tantôt avec moults critiques, mais sans jamais vraiment perdre sa superbe.

Oui, Resident Evil, ce sont des jeux avec une histoire assez nanardesque, qui part dans tous les sens, et qui en ajoute une couche à chaque fois. Sans parler de ses héros surpuissants qui ne veulent pas mourir. Mais Resident Evil, c’est aussi de la bonne vieille série Z, avec son lot de zombies et créatures difformes créés par les virus de la société Umbrella. C’est aussi des jeux d’énigmes, des jeux d’action, et des jeux de Survival-Horror (en étant même créateur du genre). Et, même si la série a connu un léger déclin avec Resident Evil V et VI, les deux derniers opus majeurs, qui ont tenté le virage du FPS, ont permis à la franchise de redevenir maître du genre, permettant en parallèle d’accueillir des remakes des titres les plus appréciés des fans comme RE 2,3 & 4.

Pour ma part, ayant particulièrement apprécié Resident Evil VII et VII, ainsi que le remake du 4, et un peu moins le 2 & 3, vraiment trop courts, j’attendais avec impatience la sortie de Resident Evil 9, adjoint par le nom « Requiem » par Capcom. Promettant un mix entre le gameplay des deux derniers titres, en vue FPS, et celui de RE4, Capcom cherche à nous rassembler tous, fans de la 1re heure, ou des derniers titres, en espérant que ça ne soit pas dans les ténèbres pour nous lier… quoi que ?

Grace Ashcroft, nouvelle protagoniste au nom de famille pas inconnu

On découvre donc pour la 1ʳᵉ fois dans la série, Grace Ashcroft, analyste du FBI plus habituée à rester derrière son écran qu’à aller sur le terrain, pour enquêter sur une affaire étrange de morts mystérieuses touchant des survivants de la catastrophe de Racoon City, 30 ans plus tôt.

Grâce incarnera dans l’histoire le personnage le plus proche de nous, plus fragile et sensible, et qui se questionnera beaucoup sur son passé, et le lien avec l’histoire du jeu. Sachant que la mère de Grace était déjà un personnage apparu dans le titre axé multijoueur, Resident Evil Outbreak.

Le gameplay de Grace sera très semblable à celui de RE 7&8, en permanence en vue FPS, avec une propension à jouer plus sur l’ambiance sonore et visuelle, pour vous faire bien flipper, plutôt que dans l’action pure à la Léon. Ça n’est d’ailleurs pas pour rien que certains adversaires seront très imposants, et quasiment invincibles, impliquant de jouer à cache/cache avec eux, plutôt que de tenter de les combattre. Sur ce point, on est proche des sensations ressenties sur un titre comme Alien Isolation, où le moindre bruit/déplacement détecté par l’adversaire peut engendrer une mort très rapide. De plus, certains sont sensibles à la lumière forte, et il faudrait parfois aussi jouer avec ce point, en activant certaines zones avec des fusibles, mais en plongeant d’autres dans le noir quasi complet. Stressant à souhait, ces moments du jeu sont malgré tout assez bien équilibrés pour vous permettre de faire des sauvegardes sur la fameuse machine à écrire en prenant un minimum de risque. En dehors de ces moments intenses, vous retrouverez également des ennemis plus classiques, comme des zombies, et vous aurez quand même la possibilité d’utiliser des armes à feu classiques, pour vous débarrasser d’eux. Survival oblige, il faudra néanmoins essayer d’être précis dans vos tirs, car l’arsenal reste limité.

Petite nouveauté dans la série, Grace et Léon pourront fabriquer de l’équipement directement depuis l’inventaire en ramassant le matériel nécessaire. Fini les vendeurs sous le manteau. De plus, Grace obtiendra rapidement un appareil permettant de prélever le sang des infectés (dans des flaques au sol, ou des seaux remplis de sang), qui servira de matière première à la création de nombreux outils, que ce soit des sérums tuant sur le coup, ou des soins, entre autres. On retrouve dans tous les cas, le gros du contenu d’un Resident Evil, avec l’herbe verte, les couteaux, les grenades, et autres boîtes de munitions typiques de la série.

Enfin, Grace trouvera en fouillant un peu partout une monnaie un peu particulière. Celle-ci pourra être utilisée dans la première partie du jeu, en dépensant une certaine quantité de pièces, pour améliorer ses compétences, son inventaire, ou la capacité de son appareil de récolte sanguin.

Léon S. Kennedy le destructeur, de retour toujours badass

On avait déjà eu l’habitude de voir la bouille de Léon Kennedy dans beaucoup de titres Resident Evil, en mode action bien bourrin depuis le 4. On avait cru que Chris Redfield prenait la relève dans RE V, mais il en avait remis une couche côté action dans Re VI.

Son retour dans Requiem, se fait avec toujours la même subtilité. Léon n’est pas venu pour rigoler, et son arsenal est clairement prévu pour. Rien que sa capacité de transport dans son inventaire, fait déjà au moins le triple de celui de Grace, dès le départ, mais il va bénéficier d’un nombre impressionnant d’armes, qu’il obtiendra en jeu, ou à l’achat dans son « coffre » à lui dans les zones de sauvegarde. Car là où Grace récoltera du sang pour créer des objets, Léon sera récompensé par des espèces trébuchantes pour chaque kill qu’il effectuera. Dans un pur esprit arcade, à chaque passage dans les zones de sauvegarde, un résumé des ennemis tués, avec un bonus de score pour certains objets plus ou moins rares récoltés au pasage, sera affiché et récompensera le joueur d’une somme permettant d’acheter de nouvelles armes et munitions (souvent des versions plus puissantes de celles déjà possédées). Il sera également possible d’améliorer des éléments de chaque arme, viseur, chargeur, canon, etc… pour les rendre plus efficaces. Vous pourrez même revendre vos anciennes armes. Il faudra d’ailleurs plutôt privilégier rapidement l’achat des armes et les améliorer, plutôt que de le faire sur celles de base, car l’argent dépensé dans les améliorations ne sera pas récupéré à la revente. Exception faite pour le Requiem, basé sur le revolver russe RSh-12 (fini le Desert Eagle), qu’il prêtera d’ailleurs à Grace le temps de quelques niveaux.

Le gameplay de Leon est véritablement adapté à la vue à la 3ᵉ personne, comme on y était déjà habitué depuis le 4. Car il faut l’avouer, Léon assure le spectacle, et assure même des petites scenettes au corps à corps, qui restent très classes à voir de ce point de vue. Même les boss les plus imposants sont presque ridicules face à sa prestance. Certes Léon commence à se faire vieux, et est affaibli dans ce Resident Evil, mais il a aussi tellement d’expérience avec le bestiaire d’Umbrella qu’il n’a plus rien à prouver sur ce point. Les développeurs l’ont même équipé d’une machette pour le corps à corps, qui ne s’épuise jamais, hormis au besoin, de prendre quelques secondes pour l’aiguiser et recharger sa capacité de destruction.

Ces deux expériences gameplay assez radicalement différentes permettent de faire revenir les nouveaux et anciens joueurs. Les développeurs ont même ajouté la possibilité de modifier les vues par défaut, et il sera possible de jouer tout le titre en fps, ou à la 3ᵉ personne, voire en inversant les vues pour les deux personnages. Tout est permis, même s’il faut l’avouer, le choix par défaut est probablement le meilleur. Dans les deux cas, le jeu n’oublie pas non plus de vous proposer quelques énigmes à base d’objets à ramasser pour ouvrir des portes, ou des documents à lire ou consulter pour trouver des codes ou des symboles pour ouvrir des coffres ou des mécanismes particuliers, tout en restant assez linéaire dans la progression.

À noter que côté Grace, ça n’est pas toujours parfait visuellement quand il s’agit de faire parler du flingue. J’ai trouvé personnellement la vision du Requiem de Léon pas très naturelle dans les mains de celle-ci. À tel point que je ne m’en suis finalement pas servi, permettant à Léon de récupérer le flingue plus tard dans le jeu avec un nombre conséquent de munitions.

Le fan service, au service des fans

Là où Christophe Gans, nous a servi au cinéma un Retour à Silent Hill loin d’être apprécié par les fans, ici Capcom connait ses fans et sait comment leur faire plaisir. Loin de moi de vous raconter le scénario du jeu sans vous gâcher tous ces moments vraiment épiques, mais sachez que si vous appréciez et suivez la série depuis longtemps, vous allez être servi ! Le simple fait de savoir qu’une grande partie de l’intrigue se déroule dans les lieux mêmes des premiers opus, devrait vous donner des frissons dans le dos. Entre lieux, personnages emblématiques, et ennemis de retour dans ce Resident Evil Requiem, Capcom essaie aussi de faire le point et de refermer les portes sur une intrigue parfois un peu trop alambiquée. Mais, franchement, vous n’êtes pas prêts, et certains indices donnés au fil de l’eau, vous font vous dire « ils ne vont quand même pas faire ça ? » et bim, ça arrive comme la cerise sur le gâteau.

Là où cela peut aussi se transformer en reproche, c’est qu’à l’inverse de Resident evil VII qui permettait à des novices d’intégrer la série, celui ci est surtout réservé aux fans. Trop d’éléments nécessitent de connaitre l’historique du jeu, sous risque de passer à côté de moments véritablement forts. D’ailleurs même Leon est traité de cette manière, avec de petites phrases lancées par-ci par-là, explicitement fan service aussi. Ça reste un pur plaisir, mais très cloisonné aux fans.

Passons à la technique

Basé sur le RE Engine, le titre reste impressionnant sur la PS5, d’autant plus avec les fonctionnalités de vibration de la DualSense toujours parfaitement ressenties, et le micro de la manette utilisé pour les appels de Sherry (sauvée par Léon dans RE 2) accompagnant Leon par la voix sur le terrain. Ça n’est pas parfait partout, mais globalement le moteur est très propre, aussi bon en vue fps qu’à la 3ᵉ personne et capable d’afficher une distance de vue impressionnante, particulièrement dans la ville dévastée de Racoon City visitée par Léon au cours du jeu.

Attention aux yeux, car le gore est bien présent partout, que ce soit dans les impacts des armes, les cinématiques de morts dignes d’un finish him de Mortal Kombat, ou des zones un peu glauques du jeu. Va falloir vous accrocher si vous êtes sensible à ça.

L’ambiance sonore est également au point, à jouer au casque pendant les niveaux avec Grace pour bien se mettre dans l’ambiance. Le doublage français est aussi de qualité, rendant honneur à la qualité du titre.

Un des meilleurs titres de la série, moderne et rendant hommage aux précédents.

Resident Evil Requiem est un pur bonheur pour les fans, fait pour rabibocher les fans de la première heure et les adeptes des épisodes en vue FPS. On est réellement rattaché à la série et à l’histoire, et on aurait presque pu croire à un titre final pour clore une fois pour toutes les portes du Manoir Spencer.

Pas forcément le plus accessible non plus, il aurait bien mérité un petit rappel de l’historique sous forme de résumé pour les nouveaux venus sur la franchise, même si cela reste pas complètement bloquant pour les néophytes.

Avec une durée de vie dans la moyenne haute des Resident Evil, sans atteindre celle de Resident Evil 4, mais bien au-dessus des remakes de Re 2 & 3 (c’était pas difficile), avec pour ma part une douzaine d’heures affichées sur la page de résumé à la fin de ma partie, même si la PS5 en annonce quelques unes en plus (comptant surement ma dizaine de morts), le jeu propose également une difficulté bien dosée. Même si Léon reste un poil trop surpuissant, et que ces passages ne sont plus vraiment du survival (enfin surtout plus pour les ennemis que pour soi-même), on finit certaines zones en économisant nos tirs, et en se soignant que dans des états proches de la mort, permettant de tenir sans trop de grande difficulté jusqu’à la fin. À noter que dans le mode difficulté par défaut, on n’est pas limité par le nombre de sauvegardes possibles, donc il faut surtout ne pas hésiter à faire des allers-retours dans des zones un peu compliquées, principalement avec Grace , où l’on peut se faire One-shot.

Je reste aussi un poil déçu sur l’équilibre de gameplay qui finalement privilégie davantage les passages avec Leon, avec un passage bien trop long à Raccon City à rechercher trois morceaux d’un détonateur, juste prétexte pour passer 3-4 heures du titre à faire du tir au pigeon, et j’aurais franchement aimé un peu plus de séquences avec Grace.

En conclusion, on reste quand même sur un des titres que je préfère dans la série, avec très peu de passages frustrants, une histoire et des lieux véritablement propices à faire plaisir aux fans, et un gameplay suffisamment soigné pour avoir envie de relancer un new game + une fois terminé. Vivement Resident Evil 10 !