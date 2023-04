Publié aux éditions Slalom le 6 avril, partons en Malaisie aux côtés d’Aisha dans Ceux qu’on rencontre en chemin.

Huit mois, c’est le temps qu’il reste à Aisha avant d’affronter la fin du monde.

À dix-sept ans, elle étouffe de regrets et de questions. La plupart concernent sa sœur qu’elle n’a pas vue depuis trois ans. Elle décide alors de prendre la route avec sa mère pour la retrouver. Son petit ami Walter, ainsi que ses parents et un chat roux à peine adopté, sont aussi du voyage. Le groupe s’engage dans un pèlerinage en caravane à travers la Malaisie.

Chaque arrêt renvoie à un souvenir qui les aide à accepter le présent… sauf Aisha, toujours en colère sans vraiment savoir pourquoi. Elle comprend peu à peu qu’elle a besoin de revoir sa notion du bonheur afin d’accepter son avenir… et de garder espoir !

Ceux qu’on rencontre en chemin est un roman tranche de vie, sur le pardon, la colère, l’acceptation, le bonheur et quelque peu sur le deuil.

C’est un très beau roman jeunesse / YA qui tend à ouvrir son esprit.

Dans un univers où la vie s’arrêtera dans 8 mois suite à une catastrophe naturelle, nous sommes aux côtés d’Aisha, une jeune fille de 17 ans, qui a conscience qu’elle n’a plus sa vie devant elle. Alors que ses jours sont comptés, elle et sa mère décide de partir à la recherche de sa sœur, partie du foyer familial il y’a maintenant 3 ans…

Entre colère, peur et acceptation, Aisha apprend à gérer ses émotions et a appréhendé cet avenir pourtant si court.

Globalement, j’ai apprécié cette lecture. Le rythme est fluide, les chapitres sont courts et entraînant. J’aime beaucoup cet aspect « tranche de vie » qu’on retrouve dans ce roman, il n’y a pas de « suspens » a proprement parlé, et c’est agréable de se poser et juste lire, lire l’histoire de la vie d’Aisha et de sa quête.

C’est le premier roman de Nadia Mikail, une jeune femme talentueuse, et qui écrit merveilleusement bien, j’ai ressenti beaucoup d’émotions en lisant ce livre.

Malgré tout, je reste un peu sceptique quant à la fin, j’aurais peut-être préférée une fin différente de celle-ci, qui mène à réfléchir sur un tas de choses.

Je recommande beaucoup ce livre pour des adolescents. C’est un très beau livre, riche en ressentis, et surtout, avec un petit chat couleur curry qui compte bien faire sa petite place au sein de cette famille!