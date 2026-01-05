Découvert lors du salon Paris Games Week 2025, Gloomy Eyes attirait l’œil au stand Arte, avec un aperçu de leurs productions en cours. Une prise en main de la version démo sur le stand a réussi à m’accrocher en quelques secondes. Voyons ce que le studio belge Fishing Cactus nous propose sur la version complète.

Pour info, si vous avez eu l’occasion de tomber dessus, Gloomy eyes est l’adaptation d’une minisérie interactive de trois épisodes sortis en VR portant le même nom. On va donc retrouver les personnages déjà connus, mais dans un vrai jeu d’énigmes et de plateformes en 3D.

Plongé dans un univers de contes de fées, Gloomy Eyes nous raconte l’histoire de deux enfants particuliers, Gloomy le petit zombie & Nena une jeune humaine curieuse. Tous deux vont devoir parcourir les différents dioramas du jeu, pour essayer de retrouver le Soleil, semblant perdu à jamais.

Surfant sur une ambiance à la Tim Burton, façon L’Étrange Noël de Mr Jack, Frankenweenie, ou les Noces funèbres, le jeu nous plonge dans des décors particuliers mais parfaitement adaptés à l’œuvre. De la même manière, un narrateur sera présent tout au long du jeu, pour nous raconter l’aventure des deux antagonistes, héros malgré eux.

Alternant chapitres avec l’un et l’autre des personnages, le jeu va ensuite les regrouper pour pouvoir avancer en unissant leurs forces. Parce que chacun d’eux a des particularités d’interaction et d’action que l’autre n’a pas. Gloomy peut passer devant ses camarades zombies sans crainte, alors que Nina perdrait la vie si elle s’en approche de trop. Dans l’autre sens, Gloomy ne supporte pas la lumière des lampes, alors que Nena ne risque rien à les traverser. Gloomy a également une force surhumaine permettant de déplacer des choses lourdes, tandis que Nena, elle, peut interagir avec les mécanismes complexes. Enfin, Nena est très agile et peut sauter et grimper à des échelles, et Gloomy devra se battre dans certaines arènes contre des « boss ». L’un et l’autre peuvent ramasser les objets et les échanger avec leur vis-à-vis. Il faudra aussi éviter de se faire attraper par certains ennemis qui veulent récupérer les enfants, cela nécessitera d’être observateur sur leurs chemins de rondes pour passer dans leur dos discrètement.

Toute l’intelligence du gameplay se présentera sur ces niveaux les plus complexes, nécessitant d’avancer par étape, en déplaçant des lumières pour aveugler des zombies et laisser Nena passer, en activant une grande roue avec des fusibles, ou en déplaçant des plateformes pour ouvrir un passage à Gloomy par exemple. Il ne faudra pas hésiter à basculer souvent de l’un à l’autre des personnages pour avancer sans se précipiter avec un seul d’entre eux, car la progression du duo reste obligatoire. Je vous l’ai dit, les niveaux sont sous forme de diorama, et cela nécessitera de faire une rotation à la caméra vers la gauche ou la droite pour apercevoir le chemin pour progresser dans le chapitre en cours.

L’ensemble fonctionne bien, et on avance parfois à tâtons pour comprendre ce que l’on doit faire, et on fera mourir à plusieurs reprises nos personnages, même si la mort ne dure jamais longtemps, et que des sauvegardes automatiques se font de façon suffisamment régulière pour ne pas se retrouver frustré. Il faudra être observateur car les niveaux restent globalement dans l’ensemble assez sombres, ambiance « halloween » oblige.

Visuellement, le jeu est plutôt sympathique à regarder, encore une fois avec un ton très burtonien, et la bande-son colle parfaitement à l’ambiance, même le narrateur a la voix parfaite pour nous accompagner dans l’aventure. Il va sans dire que le jeu reste relativement peu gourmand, et tourne sans accroc sur la PS5 que nous avons utilisée pour le test.

Avant de conclure, voici un petit aperçu d’un chapitre du jeu en vidéo :

Gloomy eyes est un jeu qui demande de réfléchir bien plus que d’être habile de ses mains, excepté pour quelques phases de combats avec Gloomy mais qui sont cependant assez rares et proches de la fin du jeu. Son ambiance horrifique rappelant aussi la série Little Nightmares sans pour autant être aussi effrayant, reste accessible pour petits et grands, avec même des moments drôles et parfois tristes. Le jeu est toutefois relativement court, et vous ne devrez pas passer plus de 3-4 heures maximum pour en faire le tour, sans pour autant que cela le pénalise. Le format « conte narratif » est plutôt cohérent avec la durée. Nous sommes en tout cas enchantés par le titre, et on a hâte de voir le prochain du studio.