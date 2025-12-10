Le soleil enseveli de Noëlle Roger

Auteur Noëlle Roger 📖 Nombre de pages 344 📅 Date de parution 25/11/2025 🏢Éditeur Metropolis

Résumé

Chef d’œuvre de l’auteure genevoise Noëlle Roger, Le Soleil enseveli (1928), adapté en feuilleton radiophonique, couronné comme le meilleur roman de science-fiction en 1928, décline le mythe platonicien de l’Atlantide. Noëlle Roger en offre une variante océanique dans l’archipel des Açores où resurgit temporairement le Pic d’Atlantide, avec sa cité géométrique, son temple cyclopéen, ses ombres et sa prêtresse ectoplasmiques. Sur le mode d’une épopée maritime, archéologique et spirituelle, s’y noue et s’y dénoue l’aventure intérieure du physicien humaniste Étienne Kerluce, le “conquérant de l’invraisemblable”, initié dans le temple du soleil à la sagesse atlante, puis détenteur d’un pouvoir surhumain.

Ce que j’en pense

Tout commence par une découverte fantastique : un groupe de bretons découvre une île non répertoriée au large des Açores et va vite comprendre qu’il s’agit de la mythique Atlantide. Étienne Kerluce, physicien reconnu, va très vite montrer une connexion forte avec l’île et l’aura étrange qu’elle dégage. Il va en effet être capable de découvrir un temple caché et semble un peu trop à l’aise dans cette ambiance qui déconcerte fortement ses amis !

Le retour en France va confirmer cette tendance. Kerluce semble en effet transformé depuis son passage sur l’île. Cette rencontre avec les atlantes lui aurait ouvert la voie de la sagesse ultime et donné des pouvoirs extraordinaires. De scientifique reconnu, il va désormais être une sorte de nouvelle figure christique. De quoi s’attirer les foudres de la communauté scientifique voire même de la société entière …

Le soleil enseveli est un livre initialement sorti en 1928. Il est peu à peu tombé dans l’oubli. Le style est plutôt agréable à lire. Le premier acte est sous forme de carnet de voyage quand la suite se déroule de manière plus classique. On suit avec plaisir et surprise l’évolution de Kerluce (et de ses compagnons). Les différents évènements qui jalonnent le parcours sont autant d’épreuves que le physicien doit franchir pour atteindre l’étape finale de sa métamorphose entamée sur l’Atlantide.

J’ai globalement apprécié cette lecture qui revisite habilement le mythe atlante ! Une belle découverte de cette autrice suisse que je ne connaissais pas du tout et qui donne envie de lire ses autres travaux !

Merci aux éditions Metropolis pour l’envoi du livre.