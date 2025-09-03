Toutes les routes sont en toi

Autrices Jacinthe Mazzocchetti

Julie Renson

Julie Renson

Caroline Etienne Nombre de pages 108 Date de parution 11/12/2024 Editeur Acamedia Prix 13€

Résumé

Cet ouvrage combine langages analytiques et sensibles (contes, poésies, ethnographies, sons et images) pour dire autrement les réalités migratoires d’hier et d’aujourd’hui, pour aller au-delà des silences et des bruits.

Il témoigne d’une rare aventure humaine et artistique, celle du projet Semer des chemins porté par l’ASBL Volubilis.

Il s’adresse tout autant aux enfants qu’aux adultes en questionnement ou en curiosité sur les enjeux liés à l’exil, aux transmissions, aux récits, aux mémoires.

Ce que j’en pense

Toutes les routes sont en toi est un témoignage des réalités migratoires. Les autrices ont organisé différents représentations et ateliers pour donner la parole à ces personnes qu’on ne veut ni voir ni entendre.

L’ouvrage est découpé en plusieurs parties.

En premier, il a y un conte qui sert de base aux ateliers. La version présentée est celle pour les enfants. En se basant sur l’histoire du Petit Poucet, les autrices invitent les lecteurs (et spectateurs) à s’interroger sur la notion de frontières, voyages, … J’ai beaucoup apprécié cette revisite du conte avec l’intégration de vrais enfants migrants afin de mettre en évidence les problématiques actuelles. Même sans les voix, les mouvements et le son, le lecteur est pris par l’histoire et l’émotion arrive forcément sur la fin ! J’aurais également apprécié avoir à disposition la version « adulte » du conte pour pouvoir comparer l’approche des thématiques. Ce sera peut-être l’occasion d’aller assister à un atelier si un jour il s’en organise un près de chez moi !

Dans un second temps, Jacinthe Mazzocchetti va expliciter la naissance de son projet, son évolution mais également mettre en avant différentes œuvres (conte, petites pièces, …) qui ont été réalisées durant des ateliers de discussion. Chacune est touchante de vérité et de réalité. le lecteur peut difficilement rester insensible devant les évènements qu’on du subit les migrants pour arriver là où ils sont aujourd’hui.

Toutes les routes sont en toi est une lecture atypique mais importante dans les thèmes abordés. Si vous êtes sensible ou si vous voulez sensibiliser à ces réalités, je trouve que c’est une belle découverte à faire ! A la fois pour s’imprégner (et récompenser) du travail des autrices mais aussi pour avoir des clés supplémentaires pour échanger sur ces sujets.

Ce livre a été lu dans le cadre des Masse Critique de Babelio. Merci aux éditions Academia pour l’envoi du livre !