

Sorti le 4 juin sur PC, Swan Song est un petit jeu d’aventure et de puzzles qui sait toucher juste. Développé par le studio indépendant belge Business Goose Studios, il propose une courte expérience (3-4 heures) mais particulièrement soignée, centrée sur une boîte à musique et une histoire familiale.



Visuellement, le jeu est très réussi. Le style est sobre et minimaliste, avec des décors chaleureux et une direction artistique épurée qui respire la nostalgie. Tout est beau sans en faire trop, et l’ensemble dégage une vraie sérénité.



La musique est l’un des points forts : envoûtante et mélancolique, elle accompagne parfaitement l’aventure. Les puzzles tournent autour de la composition de mélodies en plaçant des notes dans la boîte à musique, ce qui fera avancer notre cygne sur différentes cases activées par ces mêmes notes. Chaque chapitre apporte son lot de nouvelles mécaniques, ce qui renouvelle progressivement le gameplay tout en restant très accessible. Il faut parfois réfléchir un peu, mais rien de bien frustrant.



L’histoire, tragique, se dévoile au fil des neuf chapitres. Sans en dire plus, elle gagne en émotion au fur et à mesure, grâce à une narration douce et bien dosée. C’est touchant et réussi.



Bref, Swan Song est une belle expérience concise, sensible et agréable à jouer. Pas révolutionnaire, mais très agréable et mémorable pour qui aime les jeux narratifs et puzzles apaisants. Un joli moment à ne pas manquer si vous cherchez quelque chose d’intime et de raffiné.