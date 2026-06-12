Test réalisé à l’aide d’une version presse fournie par l’éditeur

Quel enfant de moins de 10 ans ne connait pas Bluey de nos jours ? Ce dessin animé diffusé sur France depuis 2018 remporte un franc succès auprès des enfants (mais aussi des parents !). Ciblant plus particulièrement les plus jeunes, mais avec des thématiques modernes qui parlent à tous et toutes, les aventures de la chienne bleu et de sa famille devait forcément recevoir des adaptations vidéoludiques pour continuer l’aventure sur nos consoles de jeux. Bluey’s Quest For The Gold Pen, n’est pas le premier jeu vidéo de la série, mais c’est le premier qui sort dans une version Switch 2 chez Nintendo et est également disponibles sur les autres plateformes, mobile compris.

Voyons donc ce que propose ce titre sur la console hybride de Nintendo.

Une activité familiale qui va partir en live

Le jeu commence par un moment de la vie de famille de Bluey, en pleine activité de coloriages avec sa soeur Bingo, ainsi que ses parents, Bandit et Chilli.

Chacun réalise sa petite œuvre d’art sur papier, jusqu’à ce que Bluey & Bingo souhaite utiliser le feutre doré pour réaliser des oeufs en or. En possession de Bandit, le père, il décide de ne pas être arrangeant et les deux filles vont se lancer dans une quête pour reprendre le feutre et vaincre les adversaires dessinés par le père. Le jeu va ainsi commencer, avec des personnages non pas réaliste comme dans le dessin animé, mais plutôt des versions dessinés des sœurs canines.

Comprenant 10 niveaux différents, le jeu se déroule en 3d isométrique, avec des niveaux à explorer pour collecter divers éléments.

Pour commencer, et le plus important, la nourriture pour oie, qui sert à être consommée par Bingo, déguisée en oie dans le jeu, pour pondre un oeuf d’argent, qui sera offert aux boss dorés qui gardent les portes du niveau suivant. La quantité et la forme de la nourriture change pour chaque niveau, et une fois l’objectif atteint, Chilli apparaitra pour nous proposer de nous téléporter à côté du portail. Ces objets sont primordiaux et absolument obligatoire à récolter.

Ensuite dans chaque niveau, il y aura d’autres objets comme des graines à récolter dans les fleurs un peu partout, et qui pourront être également échangée contre de la nourriture pour oie après avoir atteint un certain nombre, sous forme de 3 paliers à atteindre par niveau, soit 3 nourritures pour oie gagnées simplement en explorant de fond en comble chaque niveau du jeu. Il y a également des insectes « cachés » à trouver en explorant, une fois encore avec un nombre différent selon le niveau. Une fois que vous les aurez tous retrouvés,vous obtiendrez une nourriture pour oie. Ces deux catégories d’objets ne sont pas du tout obligatoire à récolter, et on peut tout à fait avancer sans les ramasser tous.

Il y a d’autres moyens d’obtenir de la nourriture pour oie.

On trouvera d’abord des gnomes un peu dans les niveaux, avec différents objectifs. Il y aura un gnome énigme qui vous posera une question simplissime dans chaque niveau, et qui vous octroiera une nourriture de plus. D’autres sont parfois à retrouver disséminées dans le niveau, sous la forme d’un cache cache, et idem, vous obtiendrez une nourriture pour oie en les trouvant tous. Enfin le troisième cas de rencontre avec un gnome, sera lié aux insectes, et il faudra donc lui rapporter tout les insectes en échange de nourriture.

Enfin, la dernière méthode sera les énigmes placées un peu partout dans chaque niveau. Demandant de la dextérité, rapidité, réflexion, il ne sera pas toujours simple de les réaliser du premier coup. Qui plus est dans chaque niveau, Bluey possédera une capacité spéciale et différente qui permettra de les réussir. Entre un tir magique qui permet de déplacer des blocs ou d’activer des interrupteurs qui font apparaitre des blocs, elle pourra également avoir un jetpack, une aile volante, voire même glisser sur la glace avec des patins, faire du bmx, monter à bord d’un bateau, ou rouler sur des rails dans un chariot de mine.

On retrouve également des épreuves avec une étoile qui active un chemin d’étoiles à ramasser, dans un temps limité, en sautant, activant les blocs, esquivant des murs, etc… Le jeu proposera tout du long ces épreuves et énigmes, souvent éprouvantes, mais qui vous récompenseront également d’une nourriture pour oie une fois terminée. Enfin des téléporteurs sont à activer dans chaque niveau, permettant de revenir à ces points précis à n’importe quel moment, sans traverser à nouveau tout la carte.

Globalement, il faudra donc un peu jongler avec tout ceci, pour finir un niveau, de la manière que l’on souhaite.

Le titre cible un public finalement plus âgé que celui visé par les dessins animés à la base, plutôt axé 3-6 ans. Il plaira probablement plus à la tranche supérieure 7-10 ans, d’autant plus qu’un bon niveau de lecture est nécessaire, le jeu étant doublé en anglais pour les voix, et sous titrés en français uniquement. Ou alors évidement, il est possible qu’un adulte accompagne l’enfant si nécessaire, sachant qu’encore une fois les épreuves ne sont pas toutes simples, loin de la. De plus, le jeu propose aussi un petit challenge pour les complétionnistes, en essayant de ramasser tout les éléments dans chaque niveau de jeu. Un petit compteur est d’ailleurs visible sur la carte du jeu, pour chaque niveau, permettant se savoir ce qu’il reste à trouver. Visuellement, on retrouve l’univers de Bluey dans les cinématiques entre chaque niveau et les enfants seront probablement ravis. Par contre, en jeu, même si le jeu reste agréable à l’œil, il faudra se faire à l’idée que ce sont des versions dessinées par la famille des personnages connues, et même s’ils sont ressemblants, il est possible que les petites ne s’y retrouvent pas forcément, a voir selon leur sensibilité. Enfin le jeu pourra même plaire à des joueurs plus âgés, voire aux adultes car finalement les niveaux restent assez courts à terminer (15-20 minutes chacun) mais le niveau relevé de certaines épreuves donnent un peu de challenge qui dépasse le simple jeu basique pour jeunes enfants. Pour terminer, voici donc quelques épreuves du jeu en vidéos, pour vous aider à vous décider dans l’achat du titre.