Test réalisé sur une version presse fournie par l’éditeur.

C’est le plus grand Boss de toute la ville, Picsou, Picsou

C’est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou

Il vaut des milliards, en or, en dollars

Picsou (Hou hou !!)

En suivant Fifi, Riri et Loulou (hou hou!!)

Nous entrerons dans la bande à Picsou !

Maintenant que vous avez le générique de la Bande à Picsou en tête comme moi, on va aujourd’hui pouvoir parler de la compilation « The Disney Afternoon Collection » sortie sur Nintendo Switch 2 ces dernières semaines.

Proposant de revivre les après-midis de vacances de nos meilleures années 90, la collection vous proposera l’intégralité des 8 jeux 8 & 16 bits développés par Capcom en collaboration avec Disney sur la licence DuckTales et les jeux dérivés.

Pour cette compilation, on retrouve évidemment les versions d’origine, mais avec bien sûr quelques adaptations pour apprécier le charme de l’époque, sur nos écrans modernes.

Chaque titre bénéficiera bien sûr de différents modes d’affichage, du format 4/3 original jusqu’au plein écran ainsi que divers filtres, pour simuler un écran CRT ou un moniteur PC.

Sur la plupart d’entre eux, on pourra bien sûr lancer le jeu en version originale, ou lancer le titre en mode chrono pour ceux qui aiment les défis, voire le mode « Boss en folie » pour combattre uniquement les boss à la chaîne.

Enfin, une option « Comment jouer », vous décrit rapidement les contrôles du titre, ainsi qu’une courte explication sur le fonctionnement du titre. On est pas loin du manuel papier fourni avec les jeux à l’époque, finalement.

Dans le menu d’accueil de la compilation, on pourra également écouter les musiques des titres de l’époque, avec la qualité, évidemment, qui en découle. C’est sympa, mais évidemment ç’a un peu mal vieilli malgré tout.

Enfin, on trouve une galerie, qui a par contre été étonnamment travaillée, avec des croquis, des illustrations d’époques, des explications de conceptions, les visuels des boites de jeux et des publicités. Cette partie a vraiment été traitée avec soin, et apporte clairement un plus à la compilation, et aux nostalgiques qui apprendront plein de petites infos méconnues sur la production de ces titres.

Pour terminer, j’ai refait un rapide tour sur les jeux en eux-mêmes, et je m’y suis vite cassé les dents. Alors évidemment à l’époque, on adorait jouer à ces titres, et même aujourd’hui, on y joue avec un petit pincement au cœur, mais la difficulté était redoutable à l’époque. Entre les sauts calculés, les vagues d’ennemis qui respawn, le faible nombre de vies des personnages, on est à une bonne moyenne d’un game over toutes les 3-4 minutes au début. Reste la bonne idée intégrée à tous les titres de cette compilation, c’est-à-dire un mode retour arrière comme sur Forza Horizon !!! Bon ok, la comparaison était cavalière, mais ça reste exactement ça. Le jeu rejoue les dernières secondes de la partie, et vous permet de reprendre avant l’échec fatal. C’est clairement un plus qui devient vite indispensable pour apprendre les niveaux et les patterns des ennemis sans se retrouver trop vite frustré.

Avec 8 titres inclus, plus une galerie travaillée et ses modes de jeux supplémentaires, la compilation The Disney Afternoon Collection fait le job. Du rendu visuel d’origine ou avec les améliorations au maximum, on peut profiter confortablement du meilleur des jeux de plateformes de Picsou et ses amis sortis à la grande époque des consoles NES & Super Nintendo. A réserver aux fans car les jeux restent funs mais aussi frustrants dans leur difficulté.

Enfin, bonus dans la boite du jeu, de petites planches d’autocollants sont en plus fournies, assez rare dans les boites des jeux switchs, souvent bien vides hormis la cartouche.

Pour terminer, une petite galerie d’images des différents jeux présents.