Informations et résumé

Scénaristes Ram V /

Dan Watters Dessinateurs Laurence Campbell /

Sumit Kumar Traducteur Maxime Le Dain Nombre de pages 72 Date de parution 31/01/2025 Editeur Urban Comics Prix 7.90€ 2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !

Ce que j’en pense

The One Hand & The Six Fingers se présente comme un polar où l’on va suivre d’un côté un policier au bord de la retraite qui va se relancer dans la chasse à un tueur en série (The One Hand) et de l’autre, un jeune étudiant en architecture qui semble lié au dernier meurtre (The Six Fingers). Les deux séries étant faites pour être lues en parallèle, Urban a eu la bonne idée de remettre au goût du jour le format mensuel avec ce très sympathique floppy contenant un chapitre de chaque série. La parution va durer 5 mois à l’issue desquels nous aurons la réponse à l’intrigue !

Tome 1 Tome 2 Tome 3 Tome 4 Tome 5 31/01/2025 28/02/2025 28/03/2025 25/04/2025 TBA Planning de sortie des tomes

D’un point de vue histoire, The One Hand démarre assez classiquement avec le détective Ari Nassar qui replonge dans la chasse au tueur en série à quelques jours de sa retraite. La particularité étant qu’il a déjà arrêté deux autres assassins avec le même mode opératoire par le passé … Un chapitre dynamique, bien mené et qui plonge le lecteur dans l’ambiance de l’enquête.

The Six Fingers est un peu plus surprenant avec ce jeune étudiant, Johannes Vale, qui semble en proie à différentes lubies et problèmes personnels (notamment lié à une trouvaille de son père) ainsi qu’à des pertes de mémoire troublantes… Le tout est une nouvelle fois efficace et donne envie de lire la suite !

Côté dessin, c’est propre et ça fait le taf. Petit bémol dans The One Hand avec certains passages un peu trop sombres !

The One Hand & The Six Fingers est une très belle découverte ! Je trouve l’idée de la parution mensuelle très bonne et j’ai déjà hâte d’être à février pour me replonger dans la suite de cette histoire croisée !