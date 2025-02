Dans The Shadow Theater, chaque joueur va se battre pour obtenir le plus de ressources et gagner la partie ! Le terrain de jeu est divisé en 3 zones :

L’Antre du Dragon

Le Palais de l’Empereur

Le Jardin Céleste

Chaque tour de jeu se divise en deux actions. La première est optionnelle et permet de jouer des cartes actions, octroyant au joueur différentes ressources. La seconde, obligatoire, consiste à déposer un de ses singes dans une des zones ou de récupérer l’ensemble des singes d’une zone. Lorsqu’un joueur pose un de ses jetons, il va récupérer une ressource (carte action, singe, jade ou pêche) et potentiellement déplacer le Roi Singe.

La gestion du positionnement des singes et des ressources est essentielle car elle va permettre de bloquer l’adversaire ou a minima d’orienter sa future action. Le jeu de chaque joueur va également être influencé par une carte labyrinthe piochée au début de la manche qui donne des bonus en fonction de certaines actions ou pour le calcul final ! A savoir, que la manche s’arrête dès qu’une des ressources est épuisée ! Cela peut donc aller vite ou les joueurs peuvent faire durer le plaisir jusqu’à arriver à une situation qui convient mieux !

Le calcul du score final est très simple et va consister à compter ses ressources en appliquant quelques règles :

Une pêche peut nourrir 3 singes

Un singe nourrit rapporte 1 point

Un lot de 3 jades rapporte 2 points

Le joueur qui a le plus de jade remporte 2 points bonus

Chaque carte action encore en main rapporte 1 ou 2 points

Notre avis

The Shadow Theater est un jeu de duel aux règles simples et rapidement assimilables. La mise en place du décor et des pièces de jeu est rapide et on est très vite dans le feu de l’action !

La première chose qui marque quand on ouvre la boîte c’est l’intelligence du packaging. La (petite) boîte sert à la fois à ranger les éléments de jeu mais fait également office de joli décor. Même si ça ne tient pas aussi droit que sur la notice, la présence du décor aide à l’immersion.

Ensuite, le plateau de jeu permet la compréhension des règles grâce à des petits pictogrammes. Les différentes pièces du jeu ne sont pas forcément ultra détaillées mais je n’ai pas trouvé ça très gênant. Et les indications sur les cartes de jeu et les pièces de labyrinthe ne laisse pas vraiment de place au doute sur les effets à appliquer ! Les tours de jeu s’enchaînent vite, le calcul final est simple et on peut continuer les manches avec plaisir !

Un jeu que j’ai beaucoup apprécié et qui est très facile à prendre en main et à installer. Il manque peut-être un petit jeu face cachée pour ajouter du suspens et de la rejouabilité mais on y revient avec plaisir pour des courtes sessions !

L’avis de mon adversaire

Un très beau packaging et un jeu simple à jouer et à comprendre. Il ne lui manque pas grand chose pour devenir un jeu régulier de notre pile !

The Shadow Theater est un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Sirieix, illustré par Julien Rico et édité par Space Cowboys.

Nombre de joueurs : 2

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 minutes

Acheter The Shadow Theater sur Philibert