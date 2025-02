Hé oui, la Saint Valentin c’est demain et pour passer une soirée en amoureux, quoi de mieux que de la passer manette en main avec votre Valentine ou Valentin.

L’équipe de Conso-Mag vous propose une petite sélection avec des classiques mais aussi des propositions inattendues mais qui pourrait vous surprendre et vous inspirer !

Les grands classiques mais efficaces !!!

Qui dit jeux à deux, dit Party-Game, ces grands jeux classiques, qui vous permettront de prendre du plaisir sans prise de têtes (quoi que !).

On commence par le plus simple, vos téléphones vous suffiront pour y jouer, le fameux Let’s Sing 2025 testé sur notre site, par ici. Un grand classique, avec ses nombreux modes de jeux, vous permettra de passer une soirée sur une playlist sympa et entrainante.

Dans la catégorie party game, trois jeux sont particulièrement efficaces, même si cela peut parfois mener à des situations tendues.

Overcooked 2, l’incontournable jeu où vous devez vous coordonner pour préparer des petits plats, avec des zones accessibles seulement à l’un ou l’autre des joueurs. Mais attention, les demandes des clients seront vites pressantes, donnant lieu à des situations hilarantes, ou stressantes (tu sais où tu peux te les mettre tes bananes ?). Sorti il y a quelques années déjà sur la plupart des consoles & pc, le titre est un must have dans sa catégorie.

Moving out 2, testé ici sur notre site, vous demandera lui de gérer une équipe de déménageurs, en évitant de faire un maximum de dégâts, ou pas ! Le canapé passe pas par une porte ? Pas grave, on force et détruit la porte fenêtre en emportant et détruisant les bibelots et autres meubles sur le passage ! Complétement loufouque avec les animations de ses personnages et encore une fois parfaitement efficace à plusieurs.

Enfin, Ready, Steady, Ship, testé ici, vous propose à l’instar d’Overcooked, une coordination sans faille pour expédier des colis et effectuer la maintenance des tapis roulants, toujours sous la pression du chrono. Le flux est vite tendu, et de nombreuses options se rajoute au fur et à mesure dans le gameplay, Un jeu par les créateurs du premier Overcooked en duo tout aussi intéressant que les deux précédents.

De la plateforme à gogo

Si il y a bien un genre qui bénéficie également de quelques pépites pour jeu en duo, ce sont bien les jeux de plateforme.

L’excellent It Takes Two est également un incontournable, avec en sus une thématique sur un couple de personnages qui sied parfaitement à l’esprit de la Saint Valentin. Pas si évident que ça manettes en main, le jeu propose un challenge qui nécessitera une parfaite synchronisation dans certains passages. A réserver aux couples patients et maitrisant déjà pas mal les manettes.

Un petit tour côté Nintendo, avec évidement une pléthore de jeux jouable en multi, mais on retiendra particulièrement le dernier Super Mario Wonder, testé ici également, un classique du genre, mais qui peut coller avec l’esprit de la Saint Valentin facon Kawaii. Le jeu est très accessible, avec la possibilité de sauver son compagnon en difficulté, et permet donc au débutant de s’y coller sans trop de difficultés. Et pour les fans de la perf en duo, le challenge est également présent avec les 100% à réaliser en ramassant tout ce qui passe, passage secrets et niveaux cachés inclus.

Pour sortir des sentiers battus, Round One, Fight ?

Et pourquoi ne pas se faire des câlins d’un côté, et se bastonner virtuellement de l’autre ? Avec les derniers opus des meilleurs séries de VS Fighting, on pourrait tout à fait proposer de vous rapprocher virtuellement dans des combats endiablés. Quelques titres qui sont je le rappelle des must have dans cette catégorie.

Tekken 8 sorti l’année dernière et testé ici sur Conso-mag, reviens en force avec ce dernier opus tout en puissance bien décidé à ne pas laisser ses concurrents prendre toute la place dans le domaine. Avec ses nombreux modes, et un versus bien entendu prêt pour un combat à deux, c’est clairement un jeu qui conviendra aux amateurs/amatrices du genre.

Pour aller dans l’extrême du genre, on se permettra de rappeler que Mortal Kombat 1 est revenu en 2023, et testé ici chez nous. Un genre de reboot de la franchise, toujours aussi gore et bourrin, avec des personnages masculins et féminins toujours aussi mortels. A l’instar du nanar Mortelle Saint Valentin, sorti il y a des une bonne 20aine d’années, quoi de mieux que d’allier cette journée spéciale, à de l’arrachage de coeurs virtuels pour l’offrir à sa bien aimée. On pourra même passer des heures sur l’histoire du jeu, en s’échangeant la manette un combat sur deux.

Enfin pour finir la sélection, l’incontournable Street Fighter VI, en test ici, reste la valeur sure du VS Fighting, avec un nouveau mode de contrôles modernes qui permet aux débutant(e)s d’appréhender le titre sans stress. Parfait pour virevolter ensemble avec Ryu et Chun Li, pour savoir qui est le/la chef aux manettes.

Et pourquoi pas un peu de RPG ?

Au final, l’important est de prendre du plaisir en jouant ensemble, et pourquoi pas ne pas tenter des jeux de rôles jouable à plusieurs ? Par contre évidement ces jeux pourront être commencés à la Saint Valentin, et terminés à la suivante, vu leur durée de vie énorme !

Baldur’s Gate 3 est en tout cas fait pour ça avec un mode coop en split screen parfaitement intégré au jeu, vous permettant de vivre l’aventure en duo de la meilleure facon qui soit. Nous avions d’ailleurs testé le jeu ici.

Enfin, si l’envie vous prend de visiter Sanctuaire à plusieurs, Diablo IV et son extension Vessel of Hatred, testé sur Conso-mag ici. Un hack&slash toujours prenant, parfaitement adapté au jeu à plusieurs, et sur le même écran évidement. Les capacités de vos personnages sont également adaptés pour offrir des bonus pour les autres joueurs avoisinants. Parfait pour se seconder dans le meilleur et le pire.

Ensemble pour lutter

Pour terminer cette sélection, il y également un genre de jeu jouable en duo, qui vous fera certes des frissons dans le dos, mais qui pourra se partager bien blotti l’un contre l’autre sur le canapé. Je parle évidement des jeux de chez SuperMassiveGames, comme The Casting of Franck Stone, que nous avions testé ici.

Avec son mode « Mourir Ensemble », vous pourrez choisir chacun un personnage, et vous passez la manette pour passer chaque niveau du jeu avec le perso adéquat. Arriverez vous à finir la soirée en vie ? En tout cas, virtuellement parlant !

Voila un aperçu des meilleurs titres jouables en duo sortis récemment, mais on n’oublie pas une large sélection de titres plus anciens mais qui peuvent également se jouer ensemble, en voici une petite liste non exhaustive évidement :