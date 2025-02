Informations et résumé

Auteurs Mathieu Bablet

Guillaume Singelin Nombre de pages 216 Date de parution 22/01/2025 Editeur Rue de Sèvres Prix 13.90€ Il y a 20 ans, le dernier Kaiju, monstre géant venu des mers, a été vaincu par les Sentai, un groupe de justiciers colorés. Aujourd’hui, les Sentai ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, relégués à des petits boulots mal payés. Warren, Nikki, Heloïse, Satoshi et Sofia essayent de trouver leur place dans ce monde désabusé, où les héros ont disparu.

Ce que j’en pense

Deux auteurs du Label 619, Mathieu Bablet (Carbone & Silicium, Shangri-La, Adrastée …) et Guillaume Singelin (P.T.S.D, Frontier, The Grocery, …), s’associent pour proposer une série dédiée aux Sentai. Shin Zero est ainsi disponible dans un format manga (le même que pour Jaune) et est prévu en 3 volumes.

Les codes de base des Sentai sont bien évidemment présents et on ne sera pas surpris de retrouver un groupe de cinq jeunes héros multicolores (forces Rouge, Jaune, Rose, Bleu et Vert !). Là où le scénario est intéressant, c’est que les Sentais n’ont plus vraiment de monstres à combattre puisque les Kaijus ont disparus depuis quelques décennies. Le métier de Sentai s’est donc uberisé et ceux -ci vont désormais récupérer les missions sur une application où ils seront notés et payés en fonction de la dangerosité. Et on va pas se mentir, la plupart du temps ce n’est pas très dangereux (vigile, escorte de personne, …)… Loin de la gloire de combattre des monstres radioactifs qui font plusieurs centaines de mètres de haut !

Les cinq héros ont des objectifs différents mais la plupart ne sont pas spécialement intéressés par la gloire et le passé des Sentais. Ils ont principalement besoin, comme beaucoup de jeunes, de gagner leur vie pour devenir indépendants. Seul Satoshi (force Rouge) est persuadé que les Kaijus vont revenir et prend très au sérieux son métier. Le tout donne une dynamique de groupe réussie et intéressante à suivre.

Côté dessin, c’est une franche réussite avec un très beau manga en noir & blanc où seuls les costumes et quelques bulles de dialogue sont en couleur. Chaque case fourmille de détails et les quelques scènes d’actions donnent envie d’en voir plus dans le futur !

Shin Zero prend le parti pris de moderniser la formule des Sentai en l’appliquant à notre société actuelle et se permet ainsi d’aborder certaines problématiques modernes chères aux auteurs. Ce premier tome est une belle réussite et une bonne introduction à l’univers. Peu de pistes sur ce qui sera abordé dans la suite de la série (le retour des Kaijus, tensions dans le groupe, … ?) mais ce qui est sur, c’est que je serais au rendez-vous !