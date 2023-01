Enorme succès outre-Rhin, le premier roman de Karsten Dusse a récemment été publié aux Editions du Cherche Midi. Pour vous, nous nous sommes livrés à une séance de pleine conscience aussi sanglante que désopilante. Bref, nous avons lu « Des meurtres qui font du bien ».

Dans une tentative désespérée (et trop tardive) de sauver sa vie de famille, Björn Diemel se résout à suivre les conseils de son épouse et à consulter Joschka Breitner, un coach de pleine conscience. Au départ, il peine à cacher son scepticisme mais très vite, il comprend le pouvoir sur lui-même et la sérénité que la pleine conscience est prête à lui offrir. Même s’il est l’avocat d’un mafieux aussi crapuleux qu’imprévisible ? C’est ce que Björn va découvrir. En tout cas, il est bien décidé à profiter du moment présent même si ce comportement fait justement du moment présent le dernier moment de certains membres de son entourage…

Avec Des meurtres qui font du bien, Karsten Dusse entraîne ses lecteurs dans un thriller aussi inattendu que décalé. Très vite, et en dépit de ses défauts, on se prend d’affection pour le personnage de Björn Diemel et on se surprend à secrètement l’encourager, page après page, à suivre la voie de la pleine conscience. Oui, même si celle-ci se révèle jalonnée de sang, de violence et (surtout) de beaucoup d’humour. Ce dernier point est un atout majeur du roman de l’auteur allemand (par ailleurs lui-même avocat) car s’il rend la lecture aussi plaisante que fluide, il colle aussi un sourire ineffaçable sur les lèvres du lecteur.

Mais la plume caustique et explosive de son auteur n’est pas le seul point fort de ce roman. Il fait en effet partie de ces trop rares livres capables de changer l’humeur de celui qui le lit. Chaque scène se révèle plus étonnante et plus dangereuse que la précédente et voir notre héros traverser ces moments de stress dans un état de zénitude absolu rejaillit indéniablement sur notre humeur. Bref, Des meurtres qui font du bien se révèle une bouffée d’air frais littéraire. On lui prédit (et on lui souhaite) une aussi belle trajectoire en France que celle rencontrée en Allemagne…

Il ne nous reste désormais plus qu’à attendre l’adaptation Netflix du roman pour voir si celle-ci est à la hauteur de l’original…

Des meurtres qui font du bien, un roman de Karsten Dusse publié aux Editions du Cherche Midi.

Visiter le site des éditions du Cherche Midi