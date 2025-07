Nightreign. Le titre lui-même vous chuchote à l’oreille que la lumière ne viendra pas. Ce nouvel opus de FromSoftware reprend l’héritage des Souls, mais à la sauce Roguelike, en le plongeant dans une nuit éternelle, aussi belle que mortelle. Ici, pas de repos, juste vous, des cendres encore tièdes, et une carte

qu’on dirait dessinée par un esprit instable. Pas de quête bien claire, pas de compagnon bavard : on est lancé dans le vide, au sens propre comme

figuré. Le jeu débute par une chute, métaphore de tout ce qui va suivre.

Un didacticiel ? Quel didacticiel ?



Vous aimez les jeux qui vous prennent par la main ? Passez votre chemin ! Vous appréciez une courbe d’apprentissage savamment étudiée ? Oubliez ! Dans Nightreign, même le tutoriel se cache.

Ici pas de guide, pas (ou peu d’explication) on vous laisse seul… au début tous du moins. Et encore si jamais votre 1ᵉʳ acolyte venait à mourir.(ce qui arrive tréeesss rapidement). Rien d’intuitif ni de cohérent non plus dans le fait de le secourir. Le jeu vous demandera simplement de le frapper lui aussi…

Littéralement. Il faut tomber dans un trou non signalé pour découvrir les commandes de base. Et même là, une voix désincarnée vous murmure des choses du type : « Se défendre est une faiblesse. » Voilà qui met dans l’ambiance.



Le gameplay est fidèle à sa lignée, précis, exigeant, souvent cruel. Un mauvais réflexe, une esquive trop tôt, un coup en trop, et vous revoilà nu au sanctuaire le plus proche, à pleurer votre barre d’endurance. On pourrait d’ailleurs reprocher une courbe d’évolution « abstraite », non représentative des Roguelikes

habituel. Puisque dans ce monde peu de récompenses attend votre victoire, mais beaucoup de frustration récompense votre échec…

Une ambiance « Soulesque »



On commence à déjà avoir tout vu côté dark fantasy, et Nightreign ne réinvente pas le genre, une DA saisissante certes, mais… des ruines suspendues, des plaines pétrifiées, des monstres au design dérangeant. Rien de neuf depuis Elden ring en soi, cependant cela reste toujours aussi fascinant. Et,comme toujours, le monde ne se contente pas de sembler dangereux. Il l’est ! Pourtant, il sait aussi être mélancolique, presque douloureux. Chaque recoin parait vouloir vous raconter une histoire, sauf qu’elle est en ruines, comme tout le reste.



La bande-son, minimaliste, laisse souvent place aux seuls bruits de la nuit : des souffles, des grognements,des murmures qui ne viennent pas forcément de votre écran. C’est oppressant, et c’est exactement pour ça qu’on continue. Un jeu qui vous regarde et vous force à VOUS regarder. Littéralement!

Une philosophie de la douleur



Au fond, Nightreign n’est pas un simple jeu. C’est une invitation à se confronter à soi-même. Une fable obscure sur l’effort, la chute, la persévérance. Un monde qui vous punit, mais qui ne vous ment jamais.Parce que si vous échouez, c’est votre faute (Spoiler Alert : vous échouerez ^^) mais quand vous

triompherez, quand, après des dizaines d’heures, vous parvenez à vaincre le Cauchemar d’Ébène, seul,sans guide, sans triche, sans astuce… il se passe quelque chose… Ce n’est pas de la joie. C’est mieux que ça. C’est une forme de paix, d’accomplissement même. De ce fait le jeu vous oblige à évoluer. À changer de stratégie, à abandonner votre routine, votre confort. Et, à chaque victoire, on ne jubile pas : on respire de soulagement. Longuement.

Vous l’aurez compris, Elden Ring: Nightreign n’est pas un jeu pour tout le monde, c’est un jeu exigeant,intransigeant même. Et, qui, comme ces prédécesseurs, aura tous autant son lot d’adorateurs que de détracteurs.

Et, si jamais vous ne vous sentez pas l’âme d’un « Nightfarer » voici un top 5 des meilleures raisons pour ne pas y jouer !

Les 5 raisons de NE PAS jouer à Elden Ring Nightreign :