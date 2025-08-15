Bientôt 6 ans que Kojima nous avait proposé un nouveau voyage dans un monde tout droit sorti de son esprit si particulier, si alambiqué, que pour ma part j’avais lâché l’affaire à l’époque des nombreux Metal Gear sorti sous son égide. Expert en cinématiques à rallonge, oubliant parfois qu’elles devraient servir et accompagner le gameplay, et pas le contraire. Kojima reste un grand fan de cinéma, et cherche à nous faire partager son plaisir, même si au final ces jeux proposent parfois une expérience de jeu plus réduite, contemplative, et malheureusement souvent redondante.

Death Stranding, premier du nom, restait cryptique, avec une histoire un poil complexe, souvent exacerbé par une omission volontaire d’explications sur certains points, proposant cependant une lecture un peu plus simple que la saga de Snake, si toutefois on arrivait à se plonger dedans. Le titre proposait un gameplay souvent comparé aux quêtes fedex des MMO et autres jeux peu inspirés, même si pour ma part, je trouvais au contraire que malgré la répétitivité dans l’action, on accompagnait Sam Porter, le héros du jeu, dans une quête fastidieuse et difficile, correspondant exactement à l’histoire que l’on nous racontait. Une version director’s cut est sortie un peu plus tard sur PS5, permettant d’avoir la version ultime du titre, parfaite d’ailleurs pour se relancer avant la sortie du second opus, ce que je me suis entrepris de faire pour être dans le « bain ».

Ce deuxième passage sur le premier titre, dans sa version Director’s Cut, et en mode de difficulté facile, m’avait permis de voir que Kojima avait adoucit le titre, le rendant moins difficile, moins abrupte, avec plus d’assistance sur notre progression. Même si certains passages restaient relativement long et difficile à traverser, les aller retours compris.

Voila donc que Death Stranding 2 : On the beach débarque, en même temps que la saison préféré des français, l’été. Et pendant que les touristes vont se prélasser sur les plages dorées, Sam, le héros du jeu, va de nouveau devoir passer par les gréves (littéralement les plages de sables/graviers, etc…), sorte de purgatoire dans lesquels la plupart des personnes qui décèdent devront y faire un passage obligé sans retour possible évidement. Sauf que Sam, la gréve, il en revient lui, ainsi que quelques autres personnages capables de s’y déplacer, voire même dans les gréves d’autres personnes.

Le scénario reprend quelques mois après la fin de Death Stranding, premier du nom, avec Sam qui à récupéré son bébé Lou (ou Louise si vous avez été jusqu’à la fin du générique) et qui prend un repos mérité dans une planque tranquillement à l’abri du monde, protégé par des projections holographiques d’échoués, juste pour être vraiment sûr de pas se faire déranger dans sa retraite. Cependant, son repos va vite être troublé par le retour de personnages connus, Fragile en tête, pour lui demander un coup de main pour étendre le réseau chiral, le fameux que l’on a déployé tout le long de l’Amérique du nord, pour cette fois le mettre en place au Mexique.

Commence ainsi le titre, avec un Mexique servant de tutoriel, bien plus léger que dans Death Stranding (qui nous servait un tutoriel d’au moins une dizaine d’heure). On retrouve assez vite nos repères, en découvrant un jeu encore plus magnifique que le premier, et des nouveaux échoués plus flippant que dans le premier. Et c’est la qu’on commence à se poser la question, ok, donc tout ça pour ça ? Reprendre encore et encore l’extension du réseau Chiral ?

Seulement, Kojima, en a décidé tout autrement, en nous traumatisant très rapidement, avec un événement qui va chambouler tout le reste de l’histoire, et gravement affecter Sam pour la suite. Et va surtout marquer le retour de Higgs, un des méchants dans le premier jeu, que l’on avait pourtant cru débarrassé à jamais sur la gréve. Et la commence véritablement le jeu, avec une flopée de nouveaux antagonistes, certaines plus intéressants que d’autres, mais aussi le retour de Die-Hard man, Deadman, Heartman, et tout ces joyeux lurons que l’on avait déjà pu apprécier dans le premier titre. Le Death Stranding restant bien présent, ainsi que les perturbations sur toute la planète, vous allez pouvoir utiliser des portails vous permettant de vous déplacer sur d’autres continents, et la fine équipe débarquera donc en Australie, le véritable nouveau terrain de jeu.

Kojima semble avoir au moins compris quelque chose, Death Stranding premier du nom avait divisé les fans, certaines détestant complétement le titre, et d’autres l’adulant à nouveau en titre de maitre du jeu vidéo. Pour ma part, je l’ai dit, j’ai apprécié le premier, en faisant fi de ces défauts, pour en profiter un maximum. Death Stranding 2, propose toujours la même base solide, mais améliorée en tout point. Empruntant aux jeux de rôles un arbre de compétences, arrangeant ces menus pour les rendre plus fluide et simple à utiliser, le titre se veut aussi beaucoup plus facilité dans notre progression, avec de nouveaux véhicules customisables et accessibles quasi dès le départ, mais aussi la possibilité de faire des détours, pour éviter une zone d’échouées, des ennemis humains ou robotiques, chose que le premier ne permettait quasiment pas. De la même manière, on n’est plus contraint de traverser des montagnes escarpées pendant des heures, et il n’est pas rare de trouver des chemins alternatifs pour se rendre à nos destinations.

Grosse nouveauté du titre, le vaisseau « DHV Magellan », permettant d’utiliser les courants de poix pour se déplacer. Si vous débarquez dans l’univers, la poix est une sorte de facilitateur pour passer entre le monde réel et celui des morts, et on la rencontre déjà dans le premier lorsque les échoués nous repéraient, transformant le terrain en une zone boueuse, d’où des ennemis gigantesques, formés également par cette même poix pouvaient également sortir pour vous attaquer. Ici encore, la poix joue le même rôle, mais le DHV Magellan va cependant nous être bien utile, car une fois déplacé sur une base quelconque, vous pourrez effectuer des déplacements rapides sur des endroits déjà visités avec même votre cargaison dans certains cas. Ce qui veut dire jackpot pour éviter les livraisons à pieds. Le DHV Magellan, sera également votre base d’opération, dans laquelle vous pourrez échanger avec votre équipage, mais aussi vous reposer comme dans les abris souterrains. A certains moments clés du scénario, il ne sera cependant pas possible d’utiliser le vaisseau, vous obligeant quand même à devoir reprendre la route de manière classique.

Même si une fois encore, Sam devra se déplacer de base en base, pour activer le réseau chiral avec son cupidon, faire une quête annexe pour aider/motiver l’habitant local à rejoindre le réseau, et à continuer jusqu’au point suivant, le titre a également renforcé son côté action. On peut à présent construire bien plus d’armes que dans le premier, à débloquer au fur et à mesure de l’histoire, mais aussi avec les quêtes secondaires, vous rencontrez également bien plus de résistance, avec cette fois des bases ennemis à « infiltrer » pour détruire des objectifs. Les ennemis seront donc bien plus présents sur la carte, et vous obligeront à passer par la case combat à plusieurs reprises, avec en plus une nouvelle catégorie d’adversaires, mécaniques, qui opposeront un peu plus de résistance que les simples humains. Globalement à part une séquence proche de la fin un peu plus complexe, avec des points de passages assez distants, cela ne rendra pas le jeu extrêmement difficile. D’ailleurs c’est un peu la que la bat blesse, à vouloir faire une expérience plus accessible pour le joueur, Kojima en a oublié le vrai challenge, et le jeu se fini sans grande difficulté en mode normal.

Le côté connecté du titre, qui marchait déjà bien dans le premier, est aujourd’hui renforcé avec plus d’éléments pour nous aider entre joueurs. Dès les premiers jours de la sortie du jeu, force est de remarquer que les joueurs adhérent fortement à cet aspect collaboratif, et que de nombreuses routes, boites de stockages, générateurs et autres abris anti échoués sont visibles très rapidement dès notre arrivée sur le continent australien. On apprécie toujours d’ailleurs de recevoir et de laisser des likes pour faire monter notre compteur et notre niveau, permettant de voir qu’on a aussi aidé pas mal d’autres joueurs à traverser le titre. Un genre de réseau social interne, réservé cependant à des échanges avec les habitants rencontrés dans les abris, renforce aussi notre côté connectés, et bien moins seul au monde que dans le premier.

Pour en conclure avec le titre, car j’ai mis pas mal de temps à me décider à écrire ce test, ne sachant pas comment apprécier mon ressenti une fois le jeu terminé, j’ai décidé de terminer ainsi. Death Stranding 2 est l’aboutissement d’un grand titre clivant, qui finalement aurait peut être du être le seul et unique opus. Pour une suite, on s’attendait évidement à de la redite, mais c’est surtout niveau scénario que Kojima souffle le chaud et le froid. Car oui, il sait nous faire trembler, nous faire ressentir des sentiments que l’on réserve au monde du cinéma, mais il se perd parfois dans son passé historique, avec le retour de personnages qu’on aurait préféré oublier, de chambouler rapidement tout ce qu’on avait mis en place, et souffert pour y arriver dans le premier titre. Bien entendu, personne ne restera indifférent au personnage de Tomorrow, qui sauve d’ailleurs le titre et évite une vague de déception des joueurs, mais pas sur qu’on avait envie de revoir du Metal Gear dans ce jeu qui avait réussi à écarter ce passé d’un autre temps. Vous l’avez probablement vu dans les trailers, mais Higgs ressemble fortement à Snake, les ennemis robotiques et boss sont tout droits sorti également de la franchise MG, ce qui finalement met les échoués en arrière plan, et je trouve ce point un peu dommage. Le personnage de Cliff dans le premier Death Stranding était bien plus torturé et mieux introduit que le retour de Higgs que l’on voit comme un enfant gâté faisant une crise de conscience. Et malgré le grand spectacle finalement, on ne peut que se retenir du côté grand quignolesque du combat final entre Sam et Higgs. Il va sans dire qu’il est donc compliqué de conseiller Death Stranding 2 à ceux qui n’avaient pas aimé le premier. Passant à côté des références de l’histoire (même si un résumé est disponible), et ne proposant qu’un gameplay 1.5, meilleur en tout point mais restant sur la même base, il peut être compliqué d’avoir envie de se lancer dans le titre. Et pourtant j’insiste, ça serait dommage de passer à côté car quasiment tout est meilleur, mieux amené, plus organisé, avec un moteur qui profite pleinement de la PS5, … plus jeu vidéo quoi.

D’ailleurs si vous n’êtes toujours pas convaincu, je vous invite à découvrir ma vidéo sur le début du jeu :