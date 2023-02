L’éditeur Super Meeple avait jadis gâté la sphère ludique avec son Dice Hospital et le voilà qui récidive mais dans un univers totalement différent. Exit donc les pharmacies, les unités de soins intensifs et les salles de repos au profit des rivières sauvages, des maisons hantées et des incontournables montagnes russes. Bienvenue dans Dice Theme Park !

Dans Dice Theme Park, les joueurs vont donc incarner un personnage ayant accompli son rêve d’enfant : devenir le gérant d’un parc d’attractions ! Mais attention, contrairement à ce que l’enfant que vous étiez pensait, être gérant d’un parc, ce n’est pas que du fun, c’est aussi de la gestion (et tant mieux car c’est ce qui fait tout le sel du jeu).

Concrètement, Dice Theme Park se déroule en plusieurs manches lors desquelles vos talents de gestionnaire et de visionnaire seront mis à rude épreuve. Il vous faudra d’abord sélectionner les deux membres du personnel que vous jouerez à ce tour. Ce choix aura de l’importance car il définira l’ordre du tour, vous octroiera un certain revenu et vous fera bénéficier de capacités spéciales pour le reste de la manche. Ensuite, il vous faudra sélectionner un monorail à dés disponible, ce qui vous indiquera le type et la valeur des visiteurs de votre parc. Une fois cela fait, place à la phase d’agrandissement, lors de laquelle vous pourrez construire une nouvelle attraction, et à celle d’amélioration, lors de laquelle vous pourrez notamment adjoindre des boutiques à vos attractions, les doter d’effets spéciaux ou encore proposer des plans du parc à vos visiteurs. Enfin, il s’agira pour ces derniers de s’offrir une belle dose de fun en activant vos attractions (pour autant qu’ils en remplissent les conditions évidemment).

D’habitude, c’est après le parc d’attractions que l’on va à l’hôpital, non ?

Vu l’étroit lien entre Dice Hospital et Dice Theme Park, difficile d’échapper au jeu de la comparaison. Alors oui, les deux partagent un certain nombre de choses à commencer par leur aspect visuel. Ce point est toujours hautement subjectif alors nous ne lui accorderons pas plus d’importance qu’il n’en mérite mais disons simplement que de notre côté, nous avons trouvé les illustrations perfectibles. La mise en ambiance et l’immersion dans le thème auraient sans doute été renforcées par des visuels un peu moins neutres. Mais bon, rien de rédhibitoire évidemment !

Pour le reste, on trouve dans Dice Theme Park certains éléments qui ne manqueront pas de rappeler Dice Hospital. Les ambulances y sont remplacées par des monorails, les dés y sont des visiteurs et non des patients et ainsi de suite. Cela dit, en termes de mécaniques, les deux jeux sont loin d’être identiques et Dice Theme Park se révèlera plus stratégique que Dice Hospital.

Aaargh ! Je ne pourrai emmener personne sur mon super roller coaster de la mort ce tour-ci !

Oui, stratégique car vous l’avez compris, si Dice Theme Park se déroule dans un environnement fun, il n’en reste pas moins un jeu où les erreurs se payeront cash. Chaque décision que vous prendrez pourra en effet avoir une influence sur la renommée de votre parc et méritera donc d’être soigneusement pesée.

C’est d’ailleurs bien simple, le jeu nécessitera votre attention permanente sur de nombreux détails si vous voulez tenter de maximiser votre score mais bien évidemment, tous vos désirs ne pourront pas être comblés. Par exemple, vous pourriez être tentés de construire le manège aérien car le symbole qu’il comporte vous rapporterait un précieux bonus mais en revanche il n’offre aucune garantie de pouvoir être activé. Tandis que la hutte de sorcière irait quant à elle parfaitement à côté de la forêt maudite et vous permettrait d’activer les deux dès ce tour-ci… Dilemme dilemme…

Le nom de notre parc ? On hésite encore entre Dilemmeland et Anticitopia…

De la même façon, il faudra être attentif à obtenir une place de choix dans l’ordre du tour tout en évitant de donner des cartes trop intéressantes à notre voisin. Et puis bien sûr, il faudra faire preuve d’une belle capacité d’anticipation pour permettre à nos visiteurs d’enchainer un maximum d’attractions tout en activant nos puissantes capacités de mascotte au moment le plus opportun ! Bref, Dice Theme Park est un vrai jeu de développement qui saura ravir même les joueurs les plus exigeants.

Dice Theme Park, un jeu de Daryl Andrews et Adrian Adamescu, illustré par Sabrina Miramon et édité par Super Meeple.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 1 à 2h

