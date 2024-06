Dans Eat Zem All, à son tour, la horde active va choisir une carte zombie disponible et va en appliquer les effets principaux et bonus. Il s’agira de faire tomber les défenses de la maison, de se déplacer (tout en trébuchant sur la moindre bordure, nous restons des zombies après tout), de se relever et bien sûr de mordre à pleines dents (pourries) le moindre humain à portée de bouche. Les autres hordes réalisent à leur tour les actions principales de la carte choisie et puis, comme dans tout bon jeu de zombies, les humains contre-attaquent.

Eat Zem All est donc un jeu dans lequel les joueurs vont incarner des hordes de zombies concurrentes. Le jeu se déroulera soit dans une maison dans laquelle un groupe d’humains a choisi de se retrancher soit au cœur d’un cimetière lugubre que ce même groupe d’humains va chercher à traverser pour prendre la fuite en voiture. Dans les deux cas, l’objectif restera identique : croquer, idéalement croquer pour tuer et plus idéalement encore, croquer la plus grosse part de gâteau cerveau.

