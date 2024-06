Presque un an après la sortie du seizième opus de l’une des franchises les plus lucratives du monde, Square Enix tente à nouveau le pari du DLC. The Rising Tide est ainsi disponible sur toutes les plateformes depuis fin avril 2024 pour vingt petits euros tout rond (25 si vous décidez de vous offrir le premier DLC, Echoes of the Fallen au passage) et propose une nouvelle aventure de Clive et de ses compagnons vous opposant cette fois-ci au terrible Léviathan.

Etalé sur une petite dizaine d’heures au total si vous décidez de faire toutes les quêtes proposées par l’extension, The Rising Tide vous propose d’accéder un peu avant le combat final à la nouvelle zone de Mysidia, une île où vit reclus une petite tribu indigène.

Fidèle à son principe initial vous pourrez invoquer Ifrit pour vous taper dessus avec Leviathan

Triste représentation de toutes ces générations de contenu additionnel sans queue ni tête, ajoutés à la suite d’un jeu dont le scénario principal ne prévoyait probablement pas de les ajouter, le scénario de The Rising Tide vous proposera ici d’en apprendre plus sur l’histoire du Primordial perdu, Léviathan, sans impacte aucunement la fin du jeu ou le combat final autrement qu’en vous donnant accès aux pouvoirs du terrible serpent de mer.

C’est toutefois sous l’emblème du défi que se positionne ce second DLC de FF16. S’il est possible de bourrer en ligne droite sans trop faire attention à ce que se racontent les différents protagonistes, l’épisode vous proposera néanmoins quelques affrontements optionnels de qualité, mettant à l’épreuve votre maitrise des combos et rappelant brièvement les affrontements dantesques de son comparse jouable massivement à plusieurs en ligne.

On retrouvera ici l’une des grandes forces de Final fantasy 16 dans la mise en scène de ses combats de boss offrant à vos mirettes émerveillées un déluge de particules et de grosses explosions dans des affrontements défiant tous les principes de base de la physique. L’autre particularité épiçant un peu ce nouveau contenu est le changement presque drastique de gameplay proposé à Clive.

Léviathan change assez radicalement le gameplay de Clive, offrant une nouveauté bienvenue à votre panoplie de coups

S’il faut reconnaître quelque chose à Final fantasy 16 c’est le dynamisme de ses combats au corps à corps rappelant furieusement les bons vieux Devil may Cry à l’ancienne. L’intégration de Leviathan et de toute une gamme de compétences permettant à Clive de se battre à une bien plus grande distance de ses adversaires offre à elle seule un changement majeur dans la façon d’enchainer les combos et une revisite de la maniabilité de Clive bienvenue.

Le dernier point majeur réside dans le Portail de Kairos, un genre de mode survival demandant d’enchainer les combats que l’on débloque une fois la quête de Léviathan terminée. Sans réinventer le genre, ce dernier vous permet de peaufiner plus avant vos combos et de passer un peu plus de temps à maitriser vos meilleures techniques.

Le portail de Kairos vous propose un genre de mode de jeu similaire aux Tours de Combat de Devil May Cry, vous proposant d’enchainer une série d’affrontements par étage

On regrettera toutefois que ces éléments n’aient en réalité pas fait partie intégrante du jeu à sa sortie ou ne soit pas plus intégrés au sein du jeu principal. A vous de décider si le jeu en vaut la chandelle, ou en tout cas le prix. Pour avoir testé les deux contenus, votre rédacteur ici présent vous recommande de vous pencher sur le pack de deux DLC qui, avec sa quinzaine d’heures au compteur, sera un peu plus appréciable en rapport qualité/prix.

Partager : Facebook

X