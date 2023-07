La WGA (ligue des scénaristes) et la SAG-AFTRA (ligue des acteurs) mènent un combat acharné contre l’AMPTP. Cette alliance réunit notamment la Paramount, Universal Pictures, Warner Bros, Walt Disney Studio ou encore Netflix. Retour sur quelques points clés de cette grève historique.

La grève des scénarises

Face à leur salaire en chute libre et à la montée des intelligences artificielles, les scénaristes américains sont en grève depuis mai 2023. La course à la consommation ne s’arrête plus, et encore plus depuis l’arrivée du streaming. Ce qui compte est de produire toujours plus, quitte à malmener les scénaristes…

Même, le projet des grandes entreprises est de faire écrire les scénarios par les intelligences artificielles sur le long terme. Les scénaristes n’auront plus qu’à passer derrière pour les corriger. Le métier, déjà sous-payé aujourd’hui, risque alors de disparaître. Pour une analyse plus approfondie sur la question, cette vidéo du Binge Doctor est très éclairante.

La grève des acteurs

En juillet, les acteurs se joignent aux contestations des scénaristes pour objecter contre ces mêmes conditions. On comptait 14 000 acteurs le 14 juillet. Ceux-ci dénoncent le manque de salaire, alors que les PDG des grandes entreprises de divertissement perçoivent des centaines de millions de dollars chaque année à eux seuls. La SAG-AFTRA demande également un salaire plus conséquent pour les acteurs dont les revenus reviennent à moins de 100 000 dollars par an, ainsi qu’un pourcentage des exploitations DVD et Internet des films où ils jouent. Leur demande a été refusée par les studios.

Ensuite, les acteurs craignent l’utilisation contre leur gré de leur voix et de leur image par les studios. Paradoxalement, Netflix consacre un épisode entier sur le sujet dans la saison 6 de Black Mirror, Joan Is Awful. Fran Drescher, la patronne du syndicat des acteurs, affirme : « Si nous ne résistons pas maintenant, nous risquons tous d’être remplacés par la machine« . De quoi inquiéter l’avenir du divertissement…

Les conséquences

Les conséquences à court-terme de cette grève sont minimes, mais elles se feront sentir dans les prochains mois. En effet, même si les tournages et productions actuels sont à l’arrêt, les plateformes de streaming possèdent bon nombre de scripts déjà écrits qui attendent patiemment dans les cartons…

Cependant, certaines promotions de film sont actuellement perturbées, comme celle d’Oppenheimer. En soutien à la grève, lors de l’avant-première de Londres, les acteurs du blockbuster de Christopher Nolan ont quitté l’événement pour aller préparer des pancartes grévistes. La dernière grève de cette ampleur, réunissant acteurs et scénaristes, avait eu lieu en 1960. Sur le long terme, les pertes économiques seront considérables.