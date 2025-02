Notre voyage sur l’île de Jeju a été l’occasion de découvrir quelques uns des merveilles qui s’y trouvent. L’un des premiers arrêts de notre voyage fût la grotte de Manjang-gul (만장굴, que l’on peut aussi voir écrit “Manjanggul” en un seul mot). Il s’agit d’un gigantesque tunnel de lave qu’il est possible de visiter sur une portion d’environ 1 kilomètre.

Jeju-do est en effet une île volcanique, et de nombreuses éruptions très intenses ont eu lieu il y a des milliers d’années de cela. On estime en effet que le tunnel a été creusé naturellement il y a 300.000 ans. Long de 9 kilomètres environ, il est le 12ème plus long tunnel de lave du monde (pour la petite anecdote, sachez que le plus long tunnel de lave du monde est le Kazumura, se trouve à Hawaï et mesure près de 60 kilomètres). Celui-ci se visite pour la modique somme de 2,000 Won par personne (1,600 Won pour un jeune), pour un peu plus d’une heure de visite ponctuée de quelques panneaux d’information.

On plonge dans une obscurité quasi totale, guidés uniquement par les halos de lumière artificielle (un peu trop artificielle à notre goût, d’ailleurs) installés par l’organisme en charge de la préservation de ce lieux classé Monument Naturel par l’Unesco. Malgré la température extérieure importante, le thermomètre ne dépasse que difficillement les 10°C à l’intérieur de ce gigantesque couloir parfois hauts de 23 mètres. On a réellement l’impression de se trouver dans l’antre d’une bête ancestrale, comme si un gigantesque serpent ou un dragon pouvait surgir à tout moment, et il faut une réelle force de l’esprit pour parvenir à concevoir la puissance des forces naturelles qui se sont déchaînées ici il y a des millénaires.

On aurait d’ailleurs apprécié que les panneaux d’information soient un peu plus nombreux et explicites (pour certains du moins) afin de pouvoir creuser davantage le sujet. Pourquoi pas inclure également quelques vidéos de synthèse afin de permettre à tout le monde de réellement visualiser les événements.

Malgré tout, nous sommes ressortis extrêmement satisfaits de cette visite (bon, surtout moi à vrai dire !). Pensez à prévoir une veste/un pull, ainsi que des chaussures pour la marche, le sol étant très glissant à l’intérieur de la grotte.

Récapitulatif des informations :

Prix d’entrée : 2,000 Won (1,600 Won pour les jeunes)

Horaires d’ouverture : 9h – 17h

Durée de la visite : environ 1 heure

Arrêt de bus : bus 701, arrêt Manjang-gul

Site internet : http://french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_2_1_1.jsp?cid=333828