Il existe des jeux qui bousculent nos habitudes et nous obligent à percevoir le monde différemment. The Same Game, créé par Wolfgang Warsch et illustré par Christian Schupp, nous invite à tisser des liens improbables entre des objets du quotidien. Une expérience qui oscille entre absurde et ingéniosité. Mais une question demeure : pourquoi « The Same Game » ? Le même jeu que quoi ? Ce titre énigmatique semble jouer avec l’idée de similitude là où il n’y en a pas.

Une expérience coopérative aussi délirante qu’intelligente.

Le principe de The Same Game est simple, mais totalement déroutant. Les joueurs doivent comparer des objets à travers des critères tels que l’apparence, la longueur ou l’importance pour l’humanité. Une pizza et un monocycle ? Peut-être que leur forme circulaire les rapproche plus qu’on ne le pense ! Chaque tour devient alors un véritable casse-tête collectif, où il faut se mettre d’accord sur les critères à éliminer pour rapprocher deux objets en apparence incompatibles. Tout l’enjeu est de trouver une logique commune, mais attention : certains critères sont piégés, et si vous en éliminez un par erreur, vous risquez de perdre des points. L’équilibre entre intuition, discussion et analyse est parfait, offrant un challenge aussi subtil que chaotique.

Un jeu qui stimule l’imagination !

Ce qui fait le charme de The Same Game, c’est sa capacité à déclencher des débats improbables. Peut-on comparer un lustre à une pierre tombale ? Un cadenas à un torchon ? Un saladier et une GameBoy, feraient-ils le même poids ? La magie du jeu repose sur la façon dont nos cerveaux vont créer des connexions surprenantes, parfois très logiques, parfois totalement absurdes. Et après une partie, impossible de voir ces objets du quotidien de la même manière : chaque rencontre avec eux évoque ces discussions insolites et leur poids en souvenirs ludiques. Les discussions deviennent de véritables joutes verbales, où chacun tente de défendre sa vision du monde. C’est le genre de jeu qui, une fois la partie terminée, continue de hanter les esprits et donne envie de recommencer immédiatement.

Si The Same Game fonctionne si bien, c’est parce qu’il mélange intelligemment réflexion et amusement. Chaque partie est une invitation à explorer la logique des autres et à se laisser surprendre par des connexions inattendues. Toutefois, il faut noter que la jouabilité à deux est moins fun, le jeu prenant toute sa saveur avec un groupe plus large où les débats et connexions improbables peuvent pleinement s’exprimer.

Notre verdict : un jeu qui connecte les esprits !

The Same Game est un jeu coopératif aussi drôle qu’ingénieux. Son concept unique pousse à réfléchir autrement et transforme les discussions en moments de pure absurdité jubilatoire. En observant la boîte du jeu, on comprend immédiatement l’esprit chaotique et foisonnant de l’expérience ludique : une explosion d’objets en apparence sans lien, entremêlés dans un tourbillon de couleurs et de formes. Cette illustration reflète parfaitement la mécanique du jeu. Il n’est pas sans rappeler des jeux comme Just One, So Clover ! ou Code names, qui eux aussi reposent sur l’association d’idées et la compréhension collective. Il trouvera parfaitement sa place dans les soirées entre amis ou en famille, à condition d’être joué avec des personnes prêtes à se laisser surprendre.

Nombre de joueurs : 3 à 6

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 40 minutes

Acheter The Same Game sur Philibert