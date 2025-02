2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Le test flash

Helskate est un jeu de skate d’enfer. Littéralement. Imaginez un Tony Hawk’s Pro Skater au purgatoire, et vous serez proche de l’ambiance du titre. Mais plus que l’ambiance, c’est aussi au gameplay de TH que Helskate emprunte sa base de contrôle, skate au pied. C’est simple si vous avez déjà joué à un des titres de cette série de jeux typé arcade, vous vous sentirez comme chez vous. On peut même descendre du skate pour marcher skate au bras, comme cela avait été introduit dans Tony Hawk’s Underground. Qui plus est, vous aurez des objectifs à remplir dans chaque niveau, comme ramasser les lettres H.E.L.S.K.A.T.E., faire un score précis, ou détruire un certain nombres d’objets. On est jusqu’ici en territoire connu.

Mais Helskate ne fait pas qu’un simple copié collé de son prédécesseur, et propose déjà un jeu basé sur les roguelite, avec des runs à effectuer en enchainant les niveaux jusqu’à la mort. Cette fameuse mort, ne vous fait que revenir au hub de départ, avec quelques PNJ présents pour vous améliorer votre skate, ou vous faire de nouveaux tatouages pour vous booster de manière permanente. Vous perdrez évidement tout les bonus obtenus en cours de partie, comme les autocollants que vous pouvez acheter en cours de route et apposez sur votre planche de skate pour augmenter vos scores de tricks. Encore plus que ça, votre planche de skate est particulière, enfer oblige, améliorable et remplaçable par d’autres modèles à débloquer dans le hub, celle ci vous attribue une arme spécifique, car oui dans Helskate, il y a en plus des ennemis qui sont bien décidés à vous faire finir votre run plus tôt que prévu. Des nombreuses armes seront disponibles, vous commencerez avec une simple katana, mais vous aurez ensuite à faire le choix pour d’autres types d’armes, comme certaines à distances. Chaque niveau demandera d’atteindre un certain score, ce qui débloquera un portail pour invoquer un mini boss, pour ensuite passer au niveau suivant.

La formule marche vraiment bien, et pour les nostalgiques de TH, il reste la possibilité de faire les niveaux en mode libre, mais sans aucun objectif malheureusement. Sur notre ROG Ally Z1 extreme de test, le jeu tourne parfaitement bien, et les commandes répondent parfaitement. Quels légers bugs de collision apparaissent par ci par la, mais globalement le jeu est bien fini, et l’équipe est très réactive, avec une présence sur Discord si besoin. La bande son est évidement rock, mais reste un peu étouffée en arrière plan, et plus oubliable que celles d’un TH. Le jeu est en anglais, mais à part pour l’histoire, on est déjà habitués à une partie du vocabulaire en anglais lié au skateboard dans les autres jeux similaires, donc ça n’est pas particulièrement pénalisant pour jouer.

Le Test Helskate 4 Score Un rogue-lite avec des combats et des tricks sur un skateboard

Contres Les combats parfois un peu bordélique avec plusieurs ennemis à l'écran

On aurait aimé avoir le perso un poil plus proche de l'écran Conclusion La formule Tony Hawk dans un rogue lite avec des combats en plus, on adhére totalement !