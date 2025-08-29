Décidément, Han Kang n’en finit pas de surprendre. Après avoir bouleversé le monde littéraire avec des romans aussi marquants que La Végétarienne – que je recommande d’ailleurs chaudement à tous ceux qui ne l’ont pas encore lu – l’autrice sud-coréenne, récemment couronnée du prix Nobel de littérature, s’aventure du côté de la littérature jeunesse. Et le résultat, publié chez Grasset Jeunesse, se nomme Éclair & Tonnerre, ou l’histoire de deux petites fées intrépides.

À la maison, c’est un vrai petit événement. Ma femme étant sud-coréenne, j’aime beaucoup pouvoir transmettre à mes enfants des morceaux de culture qui font écho à leurs origines. Pouvoir retrouver la plume de Han Kang adaptée aux plus jeunes, c’est une belle façon de leur ouvrir une porte sur cet univers. Et ça tombe bien, puisque Noah a immédiatement adopté ce nouvel album, qu’il feuillette avec enthousiasme et dont il me réclame régulièrement la lecture.

Un orage qui rime avec poésie

Le pitch est simple : deux petites fées, Éclair et Tonnerre, s’ennuient dans leur royaume céleste et décident de braver les règles établies pour vivre une aventure. Ce qui pourrait n’être qu’une petite escapade se transforme en une histoire pleine de poésie, où les phénomènes météorologiques deviennent presque une danse. Chaque éclair se fait trait de lumière joyeux, chaque coup de tonnerre prend des allures de percussion. Habituellement, les albums jeunesse qui abordent ce thème le font pour aider les enfants à dompter leur peur des orages. Mais chez nous, ça tombe à côté, puisque Noah adore déjà la pluie et le tonnerre. Cela ne l’empêche pas pour autant d’apprécier le récit, qui transforme le ciel en véritable terrain de jeu.

Entre tradition et modernité

Visuellement, l’album est signé Jin Tae Ram, qui s’inspire des dessins traditionnels coréens. On retrouve cette patte graphique un peu particulière, avec des traits délicats et une palette de couleurs douces. C’est un choix fort qui séduira certains lecteurs, même si, personnellement, j’avoue avoir été un peu moins charmé par ce style que par le récit lui-même. Cela dit, l’intention de l’illustrateur est claire : faire voyager les enfants dans un univers esthétique différent, loin des canons habituels des albums jeunesse occidentaux. Et rien que pour ça, l’expérience mérite d’être tentée.

En définitive, Éclair & Tonnerre est un joli album, tendre et poétique, qui réussit à ouvrir les nuages pour laisser passer un peu de magie coréenne dans les bibliothèques de nos petits lecteurs. Chez nous, mission réussie : Noah en redemande.