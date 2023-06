Dans un monde où l’équilibre et le chaos font partie du quotidien des habitants, la naissance d’une fille va déranger l’ordre naturel des événements.

Tempête, sécheresse, violence, … vont dès lors troubler la vie des habitants de Monos. L’enfant va-t-il aider contre le chaos qui se développe ou au contraire en est-il la cause et le moteur ?

Une maison de feu est le premier tome d’une trilogie écrite par Silène Edgar et est sorti le 7 juin 2023 aux éditions Bragelonne. Il est composé de 336 pages. Le volume 2 a une sortie prévu en novembre 2023 !

Mon avis

Dans ce roman, on va principalement suivre les aventures des membres d’une famille et voir leur quotidien (très) chamboulé par l’arrivée d’une enfant assez particulière. Ils ont tous leur personnalité et sont assez attachants. Les liens entre la famille et les interactions avec le reste des habitants de l’île sont globalement intéressants à suivre et assez dynamiques.

L’univers mis en place est plutôt intéressant et bien décrit avec ses cycles d’équilibre et de chaos, ses traditions, sa magie, …

Cependant, le livre porte le poids d’être le premier d’une trilogie. Il met bien en place l’univers mais l’histoire avance du coup assez mollement. Vers la fin tout s’accélère et on sent une montée en puissance pour le prochain volume.

Le style de l’autrice est plutôt bon malgré certaines longueurs à mon goût.

Il en reste une lecture de fantasy de plutôt bonne facture même si je pense que ce type de livre ne me correspond plus trop !