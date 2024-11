ATTENTION : ce livre est destiné à un public averti.

Récemment sorti en français, j’avais hâte de pouvoir redonner une chance à la plume de Scarlett St Clair après être restée assez mitigée sur sa saga Hadès.

Résumé du livre

Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Aleksandr Vasiliev, et le tuer.

Mais sa tentative d’assassinat est déjouée, et Adrian menace Isolde de l’élever au rang de morte-vivante si elle tente à nouveau de le tuer.

Confrontée à la possibilité de devenir ce qu’elle déteste le plus, Isolde cherche d’autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires.

Mais ce n’est pas le tribunal qu’elle craint le plus, c’est Adrian.

Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi – féroce, sauvage, sans pitié – l’a choisie comme épouse.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Le Roi de la Guerre et du Sang est une romantasy. Nous évoluons dans un univers où vampires, humains et autres créatures magiques cohabitent. Toutefois, depuis plusieurs années, le royaume du Roi du sang s’accroît et celui-ci conquiert petit à petit le royaume en laissant des peuples entiers pour mort.

Isolde, notre protagoniste, est la princesse du royaume de Lara. Forte et indépendante, cette dernière est une véritable rebelle et lorsqu’elle fuit son garde, qui n’est autre que son ancien amant, elle se retrouve nez à nez avec un charmant vampire… Elle n’imaginait pas se retrouver devant Lui, Adrian, le Roi du sang. Elle ne pensait pas non plus qu’il demanderait sa main afin d’épargner son royaume… En effet, Isolde n’est pas au bout de ses surprises.

Ce fut une lecture très intéressante ! Cependant, je reste quand même un petit peu déçue parce que cet univers avait largement de quoi être davantage développé et pourtant, beaucoup de choses reste assez prévisible et on ne sort pas trop des sentiers battus. Toutefois, le plot twist final m’a bien eu : je ne l’ai pas vu venir. Je préfère ne pas m’étayer sur ce sujet afin d’éviter tout spoiler.

Je pense m’être réconciliée avec la plume de St Clair, et j’en suis ravie ! Par contre, je pense qu’il est nécessaire de préciser un détail très important et je le rappelle : ce livre est destiné à un public averti. Il y a des scènes assez explicites, et elles sont relativement nombreuses, donc on ne met pas ce livre dans les mains d’un jeune lecteur.

Les chapitres sont courts, entraînants, chaque chapitre nous donne envie de lire le suivant et cela donne un rythme assez intense au roman. J’apprécie beaucoup, il n’y pas de longueur pesante et c’est ce qui fait qu’on dévore très facilement ce livre.

Malgré un avis un petit peu mitigé sur l’intrigue qui n’est pas inédite, je ne suis pas pour le moins déçue. J’ai passé un agréable moment, et je pense que cela peut être le cas des amateur.ices de romantasy ! Mais attention, j’espère que vous appréciez les scènes spicy !