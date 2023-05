La licorne est aujourd’hui partout autour de nous, elle a envahi la société de consommation alors qu’elle n’est visiblement pas réelle. Nous allons voir comment nous en sommes arrivés là et d’où vient ce mythe de la licorne.

Une licorne orientale

Les témoignages de personnes ayant vu des licornes sont nombreux et viennent d’Orient. Dans l’antiquité Grecque des aventuriers qui ont exploré l’Inde le royaume de Perse, évoquent la présence de licornes. Il s’agissait sûrement du « monocéros », un cousin du rhinocéros.

La licorne en Occident

Chez les occidentaux la licorne n’est pas vue de la même façon, elle est un animal féroce, pur et gracieux. On raconte que pour attirer une licorne il faut l’appâter avec une jeune fille vierge, car la licorne est très sensible à la pureté. C’est à partir de ce moment que la licorne va prendre son apparence actuelle, elle est blanche, d’allure équine avec une barbichette et surtout une corne au milieu du front.

A partir du Moyen Age

A ce moment là, la licorne est un animal très recherché, les marchands profitent de cette mode pour vendre des fausses cornes qui sont des dents de narval en réalité. La population se rend compte que la licorne est souvent confondue avec l’antilope ou d’autres animaux à corne.

La licorne aujourd’hui

Nous savons actuellement que la licorne telle que nous la voyons dans les livres ou dans les films n’a jamais existé. Cependant c’est un animal fascinant, qui a su exister sans n’avoir jamais foulé cette terre. Son aspect gracieux et ses pouvoirs magiques sont une source d’inspiration pour de nombreux artistes. Les enfants adorent les êtres fictifs qui savent les rassurer et qui surtout font marcher leur imagination.

Nous voyons donc que la licorne est un animal fictif, mais que la licorne a néanmoins une histoire extrêmement longue et intéressante !