Depuis quelques jours, nous sommes en automne même si la météo encore très estivale (chez moi tout du moins) ne nous incite pas à rester à la maison pour profiter du canapé, d’un thé chaud et d’un bon plaid ! Pourtant, cette ambiance cosy est probablement l’un de nos moods préférés.

L’autrice et créatrice Caroline Millet (plus connue sous le pseudo Caro From Woodland) a imaginé un agenda nous plongeant dans cette ambiance : des couleurs pastels, des dessins reposants, … Mais au delà de juste proposer un calendrier et des cases pour inscrire ses rendez-vous et ses vacances, Mon agenda cosy des 4 saisons 2027 est également pour être un carnet d’activité. Vous y retrouverez en effet quelques recettes, des dessins à colorier, une planche d’autocollants, … Tout ce qu’il faut pour déconnecter du stress quotidien et se ressourcer !

Cet agenda est proposé sous un très joli format. Assez grand mais tout de même très léger, il est très agréable à prendre en main à parcourir !

Mon agenda cosy des 4 saisons 2027 est un très bel objet qui pourra également faire un très chouette cadeau pour aider vos proches à tenir leurs bonnes résolutions (et à vous préparer des bons gâteaux) !

Merci aux éditions Albin Michel pour l’envoi du livre !

Fiche récap