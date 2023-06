Combattre son addiction au tabac, vaincre sa peur de l’avion, arrêter le grignotage entre les repas, mieux dormir, … autant d’objectifs que beaucoup d’entre nous se sont un jour fixés sans vraiment réussir à les atteindre. Pour vous aider dans cette quête du mieux-être, la société française Dreaminzzz a mis au point un masque connecté d’hypnose guidée. Son nom : Hypnos et son ambition : faire en sorte que votre bien-être ne soit plus simplement sous vos yeux mais bien devant vos yeux (et donc dans votre tête)…

Hypnos est un masque qui pourrait s’apparenter à un masque de nuit mais qui est en réalité bien plus que ça. Il permet à son utilisateur d’entrer en état d’hypnose afin d’apporter une réponse positive à ses envies ou à ses besoins. Pour cela, Hypnos fonctionne avec une application mobile proposant une multitude de programmes différents (nous y reviendrons). Une fois votre programme sélectionné, vous lancez la lecture via vos écouteurs et placez votre masque sur vos yeux. La session d’hypnose commence alors instantanément. Le contenu enregistré de votre session est lu par un praticien en hypnose tandis que les lumières et les vibrations du masque se synchronisent sur le récit afin d’amplifier l’état d’auto-hypnose.

Un catalogue riche pour des objectifs multiples…

Nous l’évoquions, le catalogue de contenus proposé par Dreaminzzz est impressionnant et vous permettra de travailler sur de nombreux axes en vue d’améliorer votre bien-être. Parmi ceux-ci, certains sont liés au stress et à l’anxiété (peur de parler en public, maux de tête chroniques, état de stress permanent, …) tandis que d’autres travaillent sur vos addictions, vous accompagnent lors de moments importants (une naissance par exemple) ou encore sont axés sur vos pratiques sportives ou sur l’absence de celles-ci (perte de motivation, blocages, problèmes de récupération, …).

Cela dit, le masque Hypnos n’est pas seulement destiné à un public adulte. Depuis quelques années, Dreaminzzz se penche aussi sur l’accompagnement des enfants dans leurs apprentissages mais aussi dans la gestion de leur stress et de leurs émotions. Plusieurs sessions leur sont ainsi consacrées notamment pour diminuer les problèmes d’attention, pour mieux gérer la peur du noir ou encore pour les aider à s’endormir plus rapidement.

Un sommeil enfin réparateur ?

Le sommeil…voilà justement un point essentiel que nous n’avons pas encore abordé. A en croire certaines études récentes, près de 40 % des Français déclarent en effet souffrir de troubles du sommeil. Pourtant, autant physiquement que psychiquement, l’importance de bien dormir n’est plus à démontrer. Bien évidemment, c’est un des axes sur lesquels Dreaminzzz a beaucoup travaillé. Grâce à des sessions d’hypnose parfois mêlée de sophrologie, votre masque Hypnos fait le pari de rappeler votre adresse à la mémoire du marchand de sable. Par l’intermédiaire de sessions destinées à faciliter votre endormissement, à diminuer votre stress « pré-dodo » (vous savez, ce petit vélo fou qui se met à tourner dans votre tête dès que vous fermez les yeux) ou encore en vous offrant des réveils agréables, Hypnos rééduque votre sommeil pour (enfin) vous offrir tous les bienfaits d’une bonne nuit de repos…

Notre expérience personnelle

A l’entame de ce test, nous doutions un peu de notre capacité à être réceptifs à l’auto-hypnose. Nous avons donc débuté par les sessions liées au sommeil (oui, nous faisons partie des maudits 40% que nous évoquions plus haut) et force est de reconnaître que le masque Hypnos nous a très agréablement surpris. La voix envoûtante du praticien, le rythme de lecture, la diffusion du son, les effets de lumière synchronisés sur le contenu et les petites vibrations, tout ça est étrange et étonnant dans les premières minutes mais se révèle vite très efficace. Rapidement, nous avons réussi à lâcher prise et nous avons senti notre corps se détendre. Au fil des sessions, nous avons compris toute l’importance et l’utilité du masque Hypnos comme outil de bien-être au quotidien. Toujours à portée de main, il nous a depuis lors sauvé de bon nombre d’insomnies et nous a aidés à appréhender nos moments de stress de façon plus sereine. Sur un autre versant, via un travail de fond et donc de plus longue haleine, nous avons profité de ce que propose le masque Hypnos pour mettre sur le grill quelques-unes de nos phobies et mauvaises habitudes. Et nous avons bon espoir d’obtenir là-aussi des résultats significatifs !

En conclusion

Nous l’avons dit, le masque Hypnos est un formidable outil de bien-être au quotidien. Dans la plupart des cas, il offre des résultats immédiats et quelles que soit les raisons qui vous auront poussé à vous tourner vers l’auto-hypnose, vous devriez obtenir des résultats à la fois rapides et positifs. D’ailleurs, plus de 20.000 utilisateurs ne s’y sont pas trompés !

En pratique, le masque Hypnos de Dreaminzzz est actuellement vendu dans une version Max au prix de 169 € avec l’ensemble des contenus à vie.

