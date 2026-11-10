Après notre détour par The Mandalorian & Grogu, difficile de quitter complètement la galaxie Star Wars. On y reste donc encore un peu, avec un personnage qui n’a pas attendu un bébé vert pour nous faire craquer : R2-D2. Clementoni propose une version à construire, puis à piloter depuis une application. Autant vous dire que le concept parle directement au gamin que j’étais. Avoir son propre droïde, c’est quand même une vieille affaire en attente de régularisation.

Avant de piloter, on passe à l’atelier

Ce R2-D2 commence par un petit chantier : plus de 80 pièces à assembler pour donner forme au compagnon de Luke Skywalker. Le coffret, conseillé dès 8 ans, associe les éléments de carrosserie à la motorisation, au haut-parleur et aux LED. Sous les panneaux blancs et bleus, il y a donc de quoi comprendre un peu ce qui permet au personnage de s’animer.

C’est cette première étape qui me plaît particulièrement dans la proposition de Clementoni. Le montage fait partie du cadeau, avec un objectif autrement plus motivant qu’un exercice de mécanique : au bout, il y a R2-D2. Difficile de trouver meilleur argument pour s’intéresser à ce qui se cache sous une coque.

Visuellement, les ingrédients essentiels sont là : le dôme argenté, les détails bleus, les trois pieds et les petits câbles apparents. La tête peut pivoter jusqu’à 180°, tandis que les lumières rouges et bleues et les bruitages de la saga complètent le tableau. Il en faut finalement assez peu pour que mon cerveau de fan fasse le reste.

Un droïde à diriger… et à programmer

Une fois assemblé, R2-D2 se connecte en Bluetooth à l’application gratuite Clementoni, sur smartphone ou tablette. Le mode de pilotage direct permet de commander ses déplacements et de déclencher ses effets lumineux et sonores. De quoi transformer un morceau de salon en hangar de l’Alliance rebelle. Pour le rangement des chaussures qui traînent, en revanche, il faudra toujours compter sur quelqu’un d’autre.

L’application propose aussi une initiation à la programmation. Le principe consiste à préparer une succession de commandes, puis à les transmettre au robot : on imagine son parcours avant de le voir l’exécuter. Une manière concrète d’aborder la logique, puisque les instructions ont un résultat visible devant soi.

La galerie interactive ajoute une petite touche Star Wars bienvenue : six personnages peuvent être sélectionnés pour déclencher différentes réactions du droïde. Le genre de détail qui donne un peu de personnalité à l’ensemble, au-delà du simple véhicule télécommandé.

Évidemment, smartphone ou tablette font partie de l’équation pour profiter de ces fonctions. Mais l’association construction, pilotage et programmation donne plusieurs raisons de s’intéresser à ce petit R2. Et puis soyons honnêtes : les enfants ont bon dos. Dans cette histoire, je vois très bien quel adulte risque de vouloir garder les commandes.

Acheter sur Cultura