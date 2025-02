2025 a décidé de me buter. Je ne vois pas trop d’autre explication. Normalement, les années côté jeux vidéo, ça commence à peu près doucement. Mais là, j’ai déjà du m’engloutir des tonnes de bananes dans le nouveau Donkey Kong, des kilos de poudreuses dans Lonely Mountains Snow Riders, des kilomètres de bandes magnétiques dans la première partie de Lost Records (le test arrive très bientôt !), ça fait beaucoup. Et encore, c’est les copains qui se sont occupés de tester les excellents Dynasty Warriors Origins, Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Civilization VII, en attendant Monster Hunter Wilds ou Avowed. Mais bordel, on est qu’au mois de février et je suis déjà au bord du gouffre, je ne sais plus où donner de la tête.

Et voilà que mars pointe le bout de son nez, et qu’il va nous régaler de petites pépites sur lesquelles on va encore vouloir passer un plombe. Le gros morceau du mois, c’est du côté de chez Ubisoft avec l’arrivée d’Assassin’s Creed Shadows, le nouvel épisode de la franchise qui se passe au Japon médiéval. Mais avant cela, on a deux belles sorties en début de mois avec Two Points Museum, qui nous propose comme son nom l’indique de créer notre musée, après avoir géré des hôpitaux et des écoles ; puis Split Fiction, le nouveau jeu d’Hazelight, le studio à l’origine de It Takes Two qui a obtenu le prix de jeu de l’année 2021.

La liste des grosses sorties JV du mois de mars

Two Point Museum – 4 mars (lire TEST – Two Point Hospital, une version Switch royale !)

Fragpunk – 6 mars

Split Fiction – 6 mars

Suikoden I & II HD Remaster – 6 mars

WWE 2K25 – 14 mars

Assassin’s Creed Shadows – 20 mars

Xenoblades Chronicles X : Definitive Edition – 20 mars

Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & The Envisioned Land – 21 mars

Killing Floor 3 – 25 mars (lire TEST – Killing Floor 2)

Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire – 25 mars

The First Berserker : Khazan – 27 mars

Bon, maintenant que vous avez vu la liste vous aussi, vous en pensez quoi ?