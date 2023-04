Le journaliste spécialisé Maxence Degrendel propose une incursion passionnante dans l’univers de la licence The Walking Dead.

Le phénomène The Walking Dead n’a pas fini de faire parler de lui. Depuis la parution du comic en 2003 (Image Comics), les œuvres se sont enchaînées. Il y a certes la série principale, qui a contribué à la renommée de l’univers hors des États-Unis, mais également une multitude de prequels, sequels, spinoffs ou encore jeux vidéos, dont l’excellente série éditée par le regretté Telltale Games.

Plus qu’une simple œuvre de zombies ?

L’auteur nous l’assure, The Walking Dead n’est pas une simple œuvre de zombies, comme il en existe en réalité des dizaines. Il s’agit avant tout d’un drame humain, mettant à l’honneur les notions de famille, de deuil, de confiance et donc de trahison. Dans un monde en perte de repères, qui ne comprend plus que le rapport de force et la violence, les zombies ne sont que le reflet des survivants.

C’est justement sur ce point que se démarque cet ouvrage. Après un historique dense et nécessaire de la licence et de sa création, le troisième acte s’attache enfin à analyser la symbolique de la série d’une manière inédite et approfondie. À grands renforts d’outils d’analyse issus de la psychologie et de la sociologie, mis en exergues par l’auteur, c’est la fondation même de l’œuvre qui s’effrite pour laisser entrevoir sa face la plus intéressante : son appréhension de la société, de sa mutation et de sa disparation. Et bien entendu, la place de l’humain et de son rapport avec les autres dans ce cadre.

Comme à l’accoutumée, chez Third Editions, l’ouvrage est aussi plaisant sur le fond que sur la forme. D’anecdote en anecdote, Maxence Degrendel nous emmène dans cet univers morbide, mais pourtant fascinant, qui accompagne ses fans depuis maintenant vingt ans. Une pierre de plus à l’édifice The Walking Dead, en attendant que sorte la prochaine série tournée en France et dédiée à Daryl Dixon.

(Ouvrage disponible à 24,90€ sur le site des Éditions Third, ainsi qu’à 29,90€ en version first print)