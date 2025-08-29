Discounty est un jeu de gestion de supermarché sorti le 20/08/2025 et disponible sur toutes les plateformes. Il est développé par le studio Crinkle Cut Games et édité par PQube. Le jeu est traduit dans plusieurs langues dont le français !

Vous incarnez une jeune personne qui va déménager dans la petite ville de Blomkest pour aider sa tante à développer son épicerie Discounty en un gigantesque supermarché connu dans toute la région ! Bien entendu, les habitants de cette petite ville ne verront pas tous d’un bon œil la croissance rapide de ce magasin au détriment de l’histoire de Blomkest. Entre écologie, tradition et refus des grands magasins, vous aurez fort à faire pour faire de Discounty le magasin phare de la ville !

Pour cela, vous allez être très rapidement lancé dans le grand bain en gérant tout le magasin :

Gestion des stocks

Mise en rayon

Encaissement

Nettoyage

…

Heureusement, les contrôles sont assez simples et le tutorial efficace. Il n’y a que la gestion de la caisse avec la calculatrice qui peut-être un peu laborieuse. Mais le jeu est bien fait et vous allez pouvoir assez vite améliorer votre magasin pour avoir un autre système d’encaissement ! De la même manière, en cumulant des points de défis, vous allez pouvoir débloquer des nouveaux produits ! Cependant, votre magasin n’est pas extensible et vous allez devoir réfléchir à votre organisation pour que tous les produits soient disponibles, sinon vous risquez d’avoir des clients mécontents !

De 06h00 à minuit, vous allez pouvoir vous déplacer dans la ville et dans le magasin pour organiser votre journée de ventes mais aussi pour avancer dans les différentes quêtes du jeu. A la façon d’un Stardew Valley, vous allez pouvoir rendre service aux habitants pour avancer dans l’histoire et apprendre à mieux connaître tout ce beau monde. Cependant, les relations sont assez basiques et les dialogues très répétitifs. Il manque quelques petites activités annexes et quêtes secondaires pour rendre la ville vraiment intéressante. Le jeu n’offre pas vraiment de raison de se balader outre mesure une fois la journée de travail terminée. C’est un peu dommage ! L’avantage est que la fin du jeu est atteignable en 10/15h.

Côté graphique, le pixel art est plutôt efficace et agréable à l’œil. Seul petit reproche sur certains produits que l’on distingue assez mal lorsqu’ils sont dans les caisses !

En conclusion, Discounty est un jeu de gestion plutôt agréable à jouer. S’il lui manque un peu de profondeur en terme d’histoire, il reste un jeu que j’ai beaucoup apprécié parcourir !