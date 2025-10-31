Instagram, ce n’est pas que du négatif ! Si j’essaie de plus en plus de me tenir davantage éloigné du réseau pour éviter de passer ma vie à scroller sans trop de but, il arrive tout de même régulièrement d’y trouver de véritables pépites. C’est le cas d’Alcide, un illustrateur à l’humour acerbe qui m’a fait exploser de rire plus d’une fois. Et la bonne nouvelle, c’est que cet humour se décline également en bouquins, et qu’on a eu la chance d’en récupérer le deuxième tome, Trempette dans l’Alcide.

Âmes sensibles, s’abstenir. Ici, l’humour est piquant, acerbe, politiquement incorrect bien souvent, mais toujours hilarant. L’humour d’Alcide, c’est quasiment toujours la même recette : une image, souvent accompagnée d’une ou deux bulles de dialogues amusantes mais parfois un peu énigmatiques, et une légende qui apporte à l’image toute la dimension comique. Et puis ensuite, on se marre grassement. Une formule répétée encore et encore sur Insta, et donc dans deux volumes papiers. Les thèmes sont extrêmement variés, mais on sent notamment un petit appétit particulier pour le monde scolaire.

Que dire sur Alcide que ses dessins ne disent pas déjà ? Honnêtement, aucune idée. Je sais que l’humour est subjectif, mais je pense sincèrement que si vous lisez cet ouvrage sans décrocher un sourire, voire un bon gros rire gras, c’est que vous n’avez pas vraiment votre place sur cette Terre. Voilà, c’est dit ! En ce qui concerne le bouquin en lui-même, l’objet est très quali, le papier épais et le grain très agréable au toucher. De quoi justifier sans trop de doutes les 18 euros réclamés pour son achat !

Si vous aimez l’humour, foncez. Sinon, foncez quand même et découvrez un monde merveilleux dans lequel votre vie deviendra meilleure !