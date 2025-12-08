Il y a quelques semaines, nous vous disions tout le bien que nous pensions de TTMC. Et excellente nouvelle, le meilleur jeu de culture générale du marché s’ouvre à un nouveau public : les 9-13 ans (mais rassurez-vous, ça marche aussi un peu avant 9 ans et beaucoup après 13).

Une petite boite pour un concept inchangé

Le principe du jeu est évidement exactement le même que celui du TTMC « adulte ». Il s’agit toujours d’auto-évaluer ses connaissances sur un sujet donné pour tenter d’avancer au maximum sur le plateau. Bien sûr, nouveau public oblige, les quatre thèmes (et les 835 questions) ont été adaptées. Vos « sales mômes » seront donc interrogés sur les thèmes suivants : Monde imaginaire, Tech et tendance, Nature et science et Vie quotidienne. Ils devront donc s’auto-évaluer sur des questions comme « tu te mets combien en volcans ? », « tu te mets combien en pouvoirs magiques ? » ou encore « tu te mets combien en cartables ? ».

Un cadeau de Noël idéal (et intéressé mais chut)

Très clairement, l’esprit fun et décalé de TTMC a été conservé dans cette version « pour enfants ». C’est une excellente nouvelle car c’est un des aspects qui nous avait le plus séduits dans le jeu.

Et le petit plus, le TTMC de vos Sales Mômes est parfaitement combinable avec le vôtre ! Que vous possédiez le TTMC 1 ou le TTMC 2, le TTMC Sales Mômes contient un set d’autocollants (des échelles) que vous pourrez coller sur votre plateau. De cette façon, vous pourrez jouer en famille, vous avec vos questions et vos enfants avec les leurs. Et voilà un jeu entre amis capable de se muer en jeu familial.

Bref, rien ne sert d’être trop long, TTMC Sales Mômes mérite une place de choix sous votre sapin. En tout cas, il trône déjà sous le nôtre !

TTMC Sales Mômes, un jeu distribué par Pixie Games

Nombre de joueurs : 2 à 16

Âge : dès 9 ans

Durée moyenne d’une partie : Environ 30 minutes (sauf si vos enfants sont nuls)

