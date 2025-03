Vous me connaissez : j’ai un vrai problème de consommation de café, et je ne peux actuellement pas survivre sans ma dose quotidienne de caféine. Matin, midi et même le soir : j’ai du mal à me passer de mon petit breuvage, que ce soit pour commencer la journée dans de bonnes conditions ou pour terminer un bon repas. Récemment, j’avais décidé d’opter pour l’AromaFresh Pro X de Melitta, qui allie parfaitement toutes les forces du café filtre et du grain. Elle continue d’accompagner mes journées, en étant notre partenaire du petit déjeuner à la maison.

Melitta nous a contacté pour nous présenter quelques unes des autres propositions de la marque, et notamment la Melitta LatteSelect, une machine à café automatique haut de gamme. Après quelques semaines d’utilisation, je peux déjà vous le dire : on est en présence de ma machine à café préférée. Je vous dis pourquoi sans plus attendre.

Une machine qui a tout pour elle

Je vous le disais dans l’introduction, mais la Melitta LatteSelect est une machine haut de gamme. Cela se ressent dès le départ, avec un prix de vente affiché à 849 euros au moment où j’écris ces lignes, ce qui la classe parmi le (très) haut du panier en termes de tarifs. Si ce prix aurait de quoi rebuter bon nombre d’acheteurs potentiels, ce serait une erreur que de ne pas donner sa chance au produit pour voir à quel point cette machine peut changer la vie de ses utilisateurs. Tout est pensé pour que les amateurs de café y trouvent leur compte.

Le point le plus important réside dans la multitude de recettes qui sont proposées par la machine. Comme son nom l’indique en partie, la LatteSelect est une machine permettant non seulement de préparer son café, mais également toutes sortes de recettes lactées. Capuccino, Latte, Macchiato et autres délices au lait sont ainsi de la partie, et accessibles d’un clic sur la barre tactile de façade de l’appareil. Au total, l’appareil emporte avec lui 12 recettes préenregistrées, avec la possibilité d’enregistrer en plus de cela nos propres recettes. Pour réaliser les recettes au lait, il suffit de connecter d’un clic le réservoir de lait à la buse de la machine, et le tour est joué. L’ensemble se détache hyper facilement, ce qui facilite grandement le nettoyage après l’utilisation. A noter la possibilité de choisir, en plus des recettes complexes, de simplement avoir de l’eau chaude, ou du lait chaud. Idéal pour satisfaire tout le monde !

Du café, du café et encore du café !

Pour moi qui suis davantage consommateur de café « classique », ce n’est toutefois pas là que réside la feature phare de cette machine. Non, ma fonctionnalité préférée se situe au niveau de la sélection du café à utiliser pour nos préparations. La LatteSelect propose en effet un double compartiment pour stocker les grains, permettant ainsi de varier les plaisirs d’un seul geste. Il est ainsi possible d’avoir d’un côté du bac un café très corsé, et de l’autre un beaucoup plus fruité, par exemple, et d’alterner en fonction de notre envie du moment. Comme si cela ne suffisait pas, il est également possible d’utiliser, via un troisième réceptacle, du café déjà moulu ! Personnellement, je l’utilise beaucoup pour le décaféiné, que je consomme le soir. Pourquoi choisir, quand on peut tout avoir en même temps ? Ajoutez à cela la possibilité de modifier l’intensité du café, le degré de broyage ou encore la longueur de chaque boisson, et vous obtenez un service sur mesure absolument impeccable.

Au-delà de ces fonctionnalités principales, la Melitta LatteSelect a beaucoup de choses pour elle. Son design très élégant fait partie de ses qualités et elle offrir une véritable touche d’élégance à votre cuisine. Si elle prend tout de même pas mal d’espace, la machine reste malgré tout relativement compacte pour ne pas squatter la moitié de votre plan de travail. Ses finitions chromées sont du plus bel effet, apportant une vraie touche de luxe. J’ai également beaucoup apprécié le côté relativement silencieux de la machine au moment du broyage des grains, qui contraste énormément avec la Krups que nous avons eu pendant longtemps.

Vous l’aurez compris, mais la Melitta LatteSelect a gagné haut la main sa place dans notre foyer. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, elle s’est transformée en compagnon idéale pour plusieurs membres de la famille. Si son prix élevé ne le met pas à la portée de toutes les bourses, celles et ceux qui auront les moyens de se l’offrir ne le regretteront pas, c’est une certitude.

