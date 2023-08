Moving Out 2, propulsé le par SMG Games et Devm Games est disponible depuis le 15 août sur PC, Playstation, Xbox et Switch.

Rappelant largement Overcooked, que penser de ce nouveau jeu coop complètement délirant ?

On ne change pas une équipe qui gagne

Dans Moving Out 2, le but est simple : déménager le plus vite possible le contenu d’une maison et charger le camion avec !

Mais dans l’idéal, il faut aussi éviter de défoncer chaque vitre et chaque passage de porte, ce qui n’est pas chose facile lorsqu’il faut évoluer à plusieurs avec des personnages désarticulés !

Vous vous retrouverez à devoir déplacer des petits objets que vous pourrez aisément balancer depuis l’étage directement dans le camion, mais aussi des cartons (très) fragiles ou de gros meubles qui vous obligeront à vous accorder avec votre partenaire si vous voulez être capable de le faire passer par ce satané encadrement de porte …

Même si ce second opus reste très similaire à son grand frère, il n’en est pas moins un tout aussi formidable jeu à partager avec sa famille, ses amis ou sa moitié.

Fun et déjanté, les éclats de rire sont francs et nombreux (et vous avez moins de chance de frôler le divorce qu’avec Overcooked).

En plus d’être plus fluide et joli, la véritable valeur ajoutée de Moving Out 2 se trouve dans les mini-jeux avec de nouveaux parcours, rappelant un peu Fall Guys, à traverser chargés d’un canapé par exemple.

Autre point positif, Moving Out 2 est disponible en local, en ligne, mais aussi et surtout en cross-play ce qui vous permettra de vous connecter avec qui vous voulez, quel que soit le support choisi par l’un ou l’autre !

En somme, Moving Out 2 n’innove pas particulièrement mais tient largement ses promesses et vous garanties de belles soirées de rire.

