Blades for Hires est un jeu de stratégie développé par le studio DoubleTap.

Dans ce jeu, nous contrôlons une troupe de mercenaires qui essaie de survivre en accomplissant des missions confiées par divers personnages. Ces quêtes consistent à aller chercher des objets, délivrer des messages ou encore menacer nos ennemis. L’une des forces du jeu réside dans la liberté offerte au joueur pour remplir ses missions. En effet, ces dernières pourront être réalisées de manière pacifique ou bien en combattant nos ennemis.

En parlant de combats, ils se déroulent automatiquement. Nous aurons tout de même une influence sur eux de par la décision sur le placement de chacun des mercenaires. Cela se présente sous forme de deux colonnes avec, dans chacune d’elles, trois emplacements. Le but sera de placer les troupes qui attaquent au corps à corps dans la colonne de devant et celles qui attaquent à distance dans la colonne de derrière. Chaque mercenaire agit selon sa propre volonté et son caractère : durant le combat, ils attaqueront l’ennemi qu’ils auront décidé et il arrive également qu’ils s’enfuient en pleine action. Cela est déterminé par une jauge de loyauté qui varie en fonction des décisions durant les dialogues.

Les conversations sont, par ailleurs, une partie très importante du jeu. Comme je le disais, nos choix déterminent le niveau de loyauté de nos mercenaires mais ont aussi un impact sur le dénouement de nos missions. En effet, certaines décisions nous mènent à un combat tandis que d’autres nous permettent de gagner de l’argent ou bien des objets intéressants. Le jeu misant sur la narration, il est essentiel d’analyser les dialogues et le contexte des missions pour faire les meilleurs choix. Cela m’amène à aborder un point négatif, en tout cas pour la démo : le jeu est uniquement disponible en anglais, ce qui peut être un frein pour les joueurs ne maîtrisant pas très bien cette langue, étant donné que la lecture est primordiale pour bien appréhender le jeu. On se retrouve vite à passer les dialogues étant donné qu’il y a énormément de texte et que l’on ne comprend pas tout ce qui est raconté. J’ai ainsi trouvé que cela nuisait un peu à l’immersion du jeu.

Pour continuer sur le gameplay, en plus de la gestion avant les combats, il nous est possible d’effectuer plusieurs actions dans la taverne, qui fait ici office de hub. Nous pouvons ainsi recruter de nouveaux mercenaires, moyennant une somme d’argent, acheter de l’équipement, faire se reposer nos personnages ou bien débloquer des passifs. Ce système m’a fait penser à celui de Darkest Dungeon qui, lui aussi, nous permet d’effectuer ce type d’actions entre chaque mission.

Concernant sa direction artistique, Blades for Hires reprend les éléments de son lore : des personnages portant des tenues médiévales, caractérisées par leur style bande dessinée. La carte du jeu, sur laquelle on retrouve les missions disponibles, reprend, quant à elle, un style de dessin fait main qui colle bien avec l’ambiance générale du jeu.

La musique, bien que discrète, se marie bien avec les visuels et nous porte dans ce monde violent et cruel. Les effets sonores sont, eux, assez classiques et ne se démarquent pas vraiment du reste.

Conclusion : Un jeu de stratégie intéressant qui manque d’action

Blades for Hires nous propose un concept intéressant ainsi que des mécaniques originales que l’on ne retrouve que rarement. Cependant, ces dernières sont occultées par le manque de dynamisme du jeu : on retrouve beaucoup de dialogues entre les vrais moments d’action et même ces derniers se déroulent de manière automatique, ce qui engendre une sensation de passivité tout au long de l’aventure. Ce jeu est donc clairement destiné aux joueurs très attachés à la narration et à la gestion mais il ne faut pas s’attendre à des moments d’actions intenses et plutôt se mettre en retrait au profit du déroulement de l’histoire. D’autant plus que la maîtrise de l’anglais sera impérative pour apprécier les moments de lecture. Le jeu est donc loin d’être mauvais car il réalise très bien ce qu’il veut proposer aux joueurs. Cependant, il ne conviendra certainement pas à tout le monde.