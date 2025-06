Les équipes de Lucky Duck Games l’ont maintes fois prouvé : elles n’ont pas peur de faire preuve d’audace dans le choix des jeux qu’elles éditent. C’est une fois de plus le cas avec un jeu au thème aussi surprenant qu’intriguant, la psychanalyse freudienne ! Un pari osé mais gagnant. Bienvenue dans les méandres ludiques de votre inconscient (et de celui de vos patients).

Autriche, fin du XIXème siècle. C’est avec un soulagement teinté d’excitation que vous quittez la chaleur de la rue pour gagner l’atmosphère enfumée et studieuse d’un café typiquement viennois. Aujourd’hui, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, vous rejoignez Sigmund Freud et ses disciples. Dans un coin de la pièce, vous apercevez le grand psychanalyste. Il porte sa barbe taillée et son éternel air soucieux. Déjà, il est en pleine discussion avec un de vos collègues et, parmi les effluves de café qui viennent chatouiller vos narines, vous devinez qu’il est question d’inconscient, de surmoi et d’analyse de rêves. Vous vous hâtez de rejoindre votre place pour partager vos dernières théories…

Mais quel beau subconscient !

Dans Unconscious Mind, les joueurs vont donc se glisser dans la peau de psychanalystes notoires, disciples de Freud, et bien déterminés à faire progresser leur discipline. Et une fois n’est pas coutume, nous allons en premier lieu aborder ce test sous l’angle de l’esthétique et du matériel.

Il faut dire que dès le premier coup d’œil, la boîte d’Unconscious Mind a tout pour séduire le chaland. On y découvre les illustrations (subtilement mêlées) des deux illustrateurs de talent que sont Vincent Dutrait et Andrew Bosley et celles-ci posent immédiatement le cadre du jeu. On comprend instantanément l’univers vers lequel on se dirige et on devine déjà que le matériel qui se cache sous le couvercle est d’excellente facture. Et on ne s’y trompe pas, le jeu est aussi généreux en matériel que riche dans ses illustrations. Indéniablement, il est beau. Mais est-il bon ?

Mmmh, une poule à tête d’orang-outan qui pond des œufs carrés, intéressant votre rêve…

Le décor est planté mais bien sûr, pas question pour vous de vous pâmer devant les brillantes idées de Sigmund Freud car il est écrit (quelque part dans votre inconscient) que le disciple pourrait bien dépasser le maître. Pour cela, il va falloir faire preuve d’initiative, d’audace et de perspicacité. Le jeu regorge en effet d’ouvertures tactiques et stratégiques que vous serez invités à explorer.

Bien sûr, tout partira souvent de vos idées (conçues ici comme des ouvriers que l’on place sur la table du café dans lequel se réunit la société du mercredi). Elles vous permettront de faire évoluer vos intuitions, de noter quelques concepts à la volée dans votre carnet, de publier des traités ou encore de vous déplacer dans les différents lieux emblématiques du vieux Vienne.

Cela dit, la théorie, c’est bien mais la pratique, c’est mieux c’est bien aussi. Et il vous faudra donc soigner quelques patients venus dans votre cabinet vous raconter leurs rêves manifestes, leurs rêves latents (et parfois leurs rêves chelous). Comment ? Mais grâce à vos intuitions sur des sujets aussi vastes que la passion, la liberté et la croissance, pardi !

La psychanalyse, une discipline (et un jeu) d’experts !

Unconscious Mind ne ment pas sur ce qu’il est : un véritable jeu expert. Intense, proposant des stratégies multiples et disposant de mécaniques aussi bien huilées que bien ancrées dans le thème, il saura ravir les tablées de joueurs exigeants n’ayant pas peur d’exploiter leur cerveau (ce qui est somme toute assez logique pour un jeu sur la psychanalyse).

Bref, il a largement séduit la rédaction de Conso-Mag (et dieu sait que celle-ci est peuplée de quelques surmois aux rêves décadents !).

Unconscious Mind, un jeu de Zax, Yoma, Laskas et Jonny Pac, illustré par Vincent Dutrait et Andrew Bosley et édité par Lucky Duck Games.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 1h30 à 2h

