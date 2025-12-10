Hommage aux Sims de Philippe VALLOTTI

✍️ Auteur Philippe Vallotti 📖 Nombre de pages 128 📅 Date de parution 15/05/2025 🏢Éditeur Ynnis Editions 🪙Prix 19.95€ 🛒Acheter Amazon

Résumé

Par le biais de dossiers et d’entretiens exclusifs avec des membres de l’équipe ayant travaillé sur le jeu et des acteurs de sa communauté, découvrez Les Sims comme vous ne l’aviez jamais vu.

Ce que j’en pense

Les Sims fait partie des séries de jeu vidéo les plus connues. Que ce soit auprès d’un public de passionné ou de joueurs plus casual, le mot Sims fera tilt. Cet ouvrage propose une plongée dans le monde des Sims, de la naissance de la série à son apogée. Le sous-titre du livre De l’origine du sandbox à la consécration de la saga nous donne un indice sur l’axe du livre : comment Les Sims a révolutionné le jeu vidéo en démocratisant le genre du sandbox ? L’auteur va évidemment évoquer le créateur de la série, Will Wright, qui fait partie des grands noms du monde du jeu vidéo.

« Le jeu est ce que les joueurs en font. »

Will Wright, créateur des Sims

A travers un cheminement assez classique dans ce genre d’ouvrage (genèse de la série, analyse des opus, analyse des grands thèmes, …), on apprend beaucoup de choses sur la série. N’étant pas adepte des Sims, j’ai apprécié le côté très didactique de l’ouvrage. L’auteur aime la série et ça se voit !

Par exemple, j’ai été surpris d’apprendre qu’il y avait un lore dans la série ainsi que des éléments fantastiques agitant tout un pan de la communauté ! Moi qui voyait ces jeux juste comme un simulateur de construction de maison ou de vie … Cet ouvrage est également une plongée dans le passé avec l’évocation du Machinima par exemple !

A noter également, la très belle fabrication du livre. La couverture est très jolie avec un petit effet brillant sur le logo Sims et le livre est très agréable en main (format 19×27) !

Je n’ai qu’un seul regret concernant cet ouvrage, c’est qu’au final je le trouve un peu court et j’aurais aimé quelques interviews supplémentaires !

N’étant pas (du tout) un fan de la série, j’ai commencé le livre avec un peu de réticence. Cependant, l’auteur a réussi à m’intéresser à cette saga ! J’ai juste trouvé la description de tous les opus un peu longues, mais tout le reste de l’ouvrage a vraiment été une belle découverte ! Je ne suis pas sur qu’il intéresserait des fans absolus de la saga mais il est, à mon avis, intéressant pour toute personne intéressée par le monde du jeu vidéo !

Merci aux éditions Ynnis pour la lecture !