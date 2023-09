Chants of Sennaar est un jeu de réflexion développé par le studio toulousain Rundisc et édité par Focus Entertainment. Il est disponible sur PS4, PS5, XBox One, PC et Switch.

Le test a été réalisé sur la version PS4.

En bas de la tour

Vous incarnez un personnage énigmatique et vous allez vite vous rendre compte que vous êtes en bas de ce qui s’apparente à une tour. Vous allez également très vite vous rendre compte que vous ne comprenez rien à ce qui est écrit et à ce que les gens que vous croisez racontent. En effet, ils communiquent avec des symboles qui vont sont inconnus.

La communication devient de facto l’élément essentiel du jeu. Vous allez devoir vous aider de tout ce que l’environnement propose pour essayer de traduire ce que l’on vous dit et parvenir à avancer dans le jeu. Afin de valider vos hypothèses, le jeu vous proposera de temps en temps des pages de croquis avec quelques mots à identifier parmi tous ceux de la langue.

Le but du jeu étant de monter les différents étages de cette tour allons voir ce qu’il se passe en haut !

On grimpe !

Chaque nouvel étage sera l’occasion de découvrir un nouvel environnement, un nouveau peuple et évidemment une nouvelle langue. Toutes ces péripéties vous permettront de comprendre la situation compliquée dans la tour. Le principe du jeu se répète ainsi avec la nécessité de traduire une nouvelle langue pour poursuivre votre ascension.

Le jeu propose également quelques énigmes classiques et des courtes phases d’infiltration afin de varier les plaisirs.

Afin de naviguer plus facilement dans les étages, vous trouverez un système de téléporteur. Ceux-ci vont également servir à essayer de faire communiquer les différents peuples entre eux. Et tout votre talent et mémoire seront mis à l’épreuve. En effet, les syntaxes de phrase et les mots ne sont pas les mêmes pour tous ! Comment se met le pluriel ? Où se met le verbe ? Résoudre ces énigmes procure un réel plaisir suite aux efforts fournis pour décoder toutes les langues.

Conclusion

Petit coup de cœur de fin d’année ! Chants of Sennaar est un jeu intelligent et gratifiant (quel plaisir de ressortir des feuilles pour prendre des notes !). J’ai été happé pendant les 10h qu’il faut pour le finir.

Je vous recommande fortement d’être curieux et de le tester !