Vrakhir Royal

Dans les Carpates, au cœur du XIVᵉ siècle, frappe la peste. Aux grands maux, les grands remèdes. Flamberge et Hallebarde, notamment.

Le seigneur des lieux, un « Knèze » (chez nous un Kniaz, c’est un prince, mais dans les Carpates ça ressemble à un voïvode, je dirais…), vient couper le mal à la racine des cheveux, nuque incluse. Le mal étant présentement la tête bubonneuse de votre chère sœur. Vous appelez de vos vœux un changement de régime et vous êtes promptement exaucé. Un régime anthropophage prend le relais, celui d’un nouveau fort ancien. Il détrône le zélé saigneur de sœur. Un Vrakhir. Pour faire simple : un vieux vampire qui se dit qu’il ferait pas pire et qui devient Knèze à la place du Knèze d’un coup de croc.

Ni une, ni deux, l’enfant choyé boit la poignée ouverte du vampire et la peste n’est plus. En échange, une dîme de sang est prélevée hebdomadairement lors d’une messe dégénérée. Un échange de bons procédés. Sang pour Sang. Guérissant, contre nourrissant.

Bon, bien sûr, les bêtes faibles doivent être éliminées. Le pacte ne doit pas être trop bon. Il faut motiver les troupes à se libérer du joug de l’oppresseur. Sinon il n’y aurait pas de jeu.

Rébellion, stockage du troupeau avant abattage pour le couronnement du nouveau chef.

30 jours, 30 nuits pour récupérer, notamment, sa famille, avant la consécration du nouveau monarque déjà millénaire, déjà prêt à se vautrer dans le sang.

Vous trouvant une gueule suffisamment grande pour accueillir des crocs, le nouveau boss vous transforme en comparse plutôt que de vous tuer lors de votre minable tentative de rébellion qui consiste à partir extraire de l’argent dans une mine… (Margaret Thatcher aurait mis un pouçou pour Coen, notre héros).

Mais vous êtes un raté. Buveur incomplet, le lieu de votre évènement n’y est pas étranger. Vous êtes renié.

Mais dans un temps premier. On vous fout la paix.

Un jeu très bre-som. Les vampires voient pas si bien dans le noir apparement.

Vrakhir rira bien, rira le dernier

Les lieutenants de votre maître, vous allez les titiller. De l’énervement, vous allez leur causer. Des failles, vous allez en exploiter. Chefs et territoires, vous allez grignoter et, jusqu’au patron, vous allez remonter.

Comme dans beaucoup d’open world, genre Assassin’s Creed, vous mordillerez donc les membres du réseau jusqu’à attirer l’attention du grand chef. Et si je vous dis Assassin’s Creed, vous me dites AC ! C’est trop long !

Heureusement, vous pouvez très tôt butter le boss. Je parie qu’il y a même un achievement pour ça. Mais, j’ai pas tenté. Parce que j’ai les doigts arthritiques d’un homme qui a connu le règne de Knèze Thatcher. Et, aussi, j’ai autre chose à f…aire.

Les effets de lumière sont assez réussis

Vrakhir a mangé les perf ?

UE5. Entre rêves et réalité, le moteur irréel fait naître craintes et espérance. Sur Series X, c’est assez propre. Sur PC aussi. Mais c’est gourmand. Grosse config recommandée pour avoir un vampire fringant avec le croc aiguisé et l’œil vif. Sur PS5 Pro, je me suis laissé dire que les artefacts graphiques étaient une grosse dégueulasserie. Après un bref coup d’œil, le PSSR me semble avoir encore frappé et mis à terre l’éclairage pour faire monter le flickering sur le podium. Comme souvent, on va poliment dire qu’il faut encore polir cette version.

Bien que les louveteaux de Rebel Wolves se soient fait les dents sur les troisièmes aventures d’un célèbre Sorceleur, autant graphiquement qu’au niveau des sensations manettes en main, ce sont les aventures Bohémienne de Henry de Skalice qui dominent. On est dans tous les cas sur de l’action RPG en monde ouvert, vu à la troisième personne ici, pour apprécier vos belles armures.

La parenté de Geralt se ressent surtout au niveau musical, où on a très clairement les choeurs slaves qui entonnent des chants typiques associés, par les Européens de l’Ouest, au chef-d’œuvre de CD Projekt. Principalement lors des montées de niveau.

Peu de bugs de mon côté, mais quelques situations gênantes, genre bunny hops entre PNJ, bien normales dans un open world. Le patch day one a semble-t-il réglé beaucoup de problèmes. J’ai lu le patch note. Sur trois jours, en raison d’endormissements inopinés.

L’interface est bordélique. Ne jugez pas mes goûts en matière de lecture SVP.

Vrakhir n’a pas n’appuyé comme y faut sur les Bonsboutons ?

Le cœur du jeu est constitué de combats. Ils sont plaisants malgré leur répétitivité.

Les parades, portées dans la bonne direction, m’ont offert grâce et ouvertures, faisant tomber bêtes et démons sans épuisement. Enfin sauf quand vous avez pas encore bien opti votre stuff et que le moindre mob se transforme en sac à PV abominable.

Par une étrange configuration de touches, mon épée était souvent rengainée au plus fort de l’action. Fort heureusement, les ennemis, fort courtois, ne portaient jamais plus d’un coup à la fois. Une fois la parade parfaite en main, ça devient franchement facile.

Vampire la nuit, humain le jour, ce statut ne nécessite point de dormir.

C’est heureux. Car 30 jours et 30 nuits ne sauraient être de trop pour libérer cette vallée imaginaire de cette tyrannie sanguinaire.

N’ayant guère utilisé autre chose que la faux, il vous faudra apprendre à manier l’épée, le latin, les arts Vrakhir et vous initier à la sorcellerie humaine. Chaque tâche, chaque apprentissage, vous coûtera un temps, peut-être, précieux.

Pourtant, comme humain, et sans doute plus encore en tant que Vrakhir éternel, vous aurez l’impression d’avoir le temps, sans même avoir la moindre idée de la tâche à accomplir.

Vous éviterez le craft inintéressant par contre. Et peu utile. Par contre, vous couperez le bois de ce vieux mercenaire aveugle, vous vous rapprocherez de cette nonne défroquée, convertie à la sorcellerie, vous pillerez les ressources des dents pointues, sans savoir si cela vous aidera ou vous desservira …

Et vous aurez raison. Cette tentative de créer une urgence par le calendrier ne fonctionne pas. Elle est trop généreuse pour atteindre son but. Et en même temps on est content que ce soit loupé. On peut prendre son temps et, comme c’est plutôt bien écrit : profiter. Même si on verse volontiers dans le pathos tire-larmes par moment. Les bases d’une belle saga se mettent en place.

Et en parlant avec des amis, je constate que nos expériences et nos histoires diffèrent. C’est quelque chose que j’apprécie personnellement dans les RPG. Et c’est aussi l’indice d’une bonne rejouabilité.

Conclusion :

Recommandé.