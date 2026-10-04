The Merlies est un jeu d’exploration / plateforme plutôt chill et cosy et avec une forte inspiration Metroidvania ! C’est un jeu coproduit par Darjeeling, Blue Ramen et ARTE ! Le jeu est disponible en français et est jouable depuis le 29/09 sur la plupart des plateformes !

Le test a été réalisé sur Nintendo Switch Lite à partir d’un code fourni par l’éditeur.

Votre tribu de merles a survécu a l’extinction de l’humanité mais se retrouve complètement éparpillée ! Votre tâche va être de retrouver tout le monde et tenter de reconstruire un nouveau lieu de vie. Votre aventure va ainsi démarrer avec la prise en main d’un petit groupe de merles qui va partir à la recherche du reste de la tribu aux travers des différents environnements du jeu. Cela sera également l’occasion pour les merles de faire de la récupération de déchets pour construire des nouveaux bâtiments. Au fur et à mesure de votre avancée, votre tribu va ainsi s’agrandir et vous pourrez débloquer des nouvelles capacités permettant d’aller sauver d’autres merles ! Votre progression sera ainsi régulièrement stoppée par des obstacles nécessitant de recruter d’autres merles et obligeant ainsi le joueur à explorer l’ensemble de la zone de jeu.

La construction du jeu est ainsi plutôt classique pour du Metroidvania ! Côté gameplay, le jeu se concentre principalement sur de la plateforme et sur la coordination des actions entre les différents merles du groupe. Vous aurez ainsi en charge de regrouper ou séparer les merles en fonction des situations et d’utiliser leurs capacités spéciales quand il le faut ! Un autre détail important constitue l’un des mantras de The Merlies : vous ne rencontrerez aucun ennemi ! Si vous pouvez perdre tous vos merles, le reset se fera au point de sauvegarde le plus proche et cet échec n’aura pas un grand impact. Le jeu se veut vraiment chill et sans pression.

La prise en main est du coup assez simple (saut, course, …) mais la gestion du groupe de merles est quelque fois assez frustrante. L’IA les envoie parfois se noyer tout seul au lieu de suivre le groupe et ils ont parfois un temps de réaction un peu lent sur les actions de séparation / regroupement. Rien de dramatique vu que le jeu n’est pas punitif mais c’est un peu dommage !

Malgré un scénario plutôt post-apo, l’ambiance du jeu reste lumineuse et chatoyante. L’univers du jeu constitue l’un de ses points forts. Les environnements sont magnifiques et détaillés et le joueur prend plaisir à évoluer dans cette nature à peine polluer par l’ancienne présence humaine. Le décalage entre la petite taille des merles et le moindre obstacle (une roue de vélo, un grille-pain, …) rend votre périple encore plus épique !

The Merlies comporte également un propos écologique : la réutilisation des déchets, la pollution des eaux, … Si ces thématiques sont frontalement mises en face du joueur, elles ne sont pas omniprésentes et rabattues ad-nauseam.

J’ai beaucoup aimé cette expérience de jeu ! Même si le manque de « challenge » risque de déplaire à une partie des joueurs et que la prise en main est un peu lourde, je ne peux que vous conseiller de tenter cette belle aventure !