Sorti il y a déjà quelques années sur PS4, PS5 et PC, This Bed We Made a été développé par le studio indépendant Canadien Lowbirth Games. J’avoue complètement être passé à côté de ce titre à sa sortie, et j’ai eu l’opportunité de le tester récemment, voici donc un aperçu du titre.

Sorte de mélange entre jeu d’enquêtes et d’énigmes en vue à la troisième personne, vous incarnez Sophie Lafeuille, une femme de chambre employée à l’hôtel Clarington dans les années 50. Vous serez amené à faire votre job, en nettoyant et préparant les chambres en l’absence de leurs occupants, pour qu’ils la retrouvent comme neuve après votre passage.

Pour expliquer le gameplay du jeu, on va chercher du côté de titres comme ceux sortis par SuperMassiveGames, comme l’anthologie Dark Pictures, ou Until Dawn, avec un petit mélange avec l’excellent L.A. Noire de Rockstar. Bien sûr, les titres restent différents sur bien des points, mais j’y retrouve quand même des similitudes, entre les chambres à fouiller qui ressemblent à des scènes de crimes, des dialogues à choix multiples ainsi que des actions qui vont déterminer la suite et la fin de l’histoire. La différence étant évidemment qu’on reste bien plus sur un jeu d’enquête, et qu’il y aura beaucoup moins de morts, mais il y en aura quand même, je vous rassure (enfin si ça peut vous rassurer ce genre de détail…).

Vous parcourez ainsi les couloirs de l’hôtel, son hall d’accueil, ainsi que le sous sol des employés, et vous devrez échanger avec vos collègues et supérieurs, pour faire progresser l’histoire. Sophie est très curieuse, voire indiscrète, et va de ce fait fourrer son nez dans des histoires qui ne la regardent pas, quoi que ? Vous constaterez qu’il y a beaucoup de choses à examiner dans les chambres des clients, avec des documents laissés ici et là, mais aussi des valises ou des coffres-forts à déverrouiller. D’ailleurs, vous tomberez parfois sur des objets particuliers, qui vous feront réagir et vous devrez parfois choisir entre les faire disparaitre ou non, avec les conséquences que cela peut faire apparaitre par la suite. En passant, vous devrez aussi effectuer vos tâches habituelles de femme de chambre, comme nettoyer les vitres, douches et toilettes, changer les draps et remettre les oreillers en place, ainsi que jeter les éventuels déchets laissés çà et là par les clients, ou pas.

Les énigmes proposées sont parfois basées sur de l’observation, de l’association d’éléments et de déductions pour décoder des codes ou des phrases secrètes, et nécessitent parfois des allers-retours entre les chambres pour avancer. À savoir qu’il sera nécessaire de les résoudre à chaque fois à 100 % même si vous pensez avoir trouvé le bon sens, faute de quoi vous ne pourrez pas interagir avec la solution. Le jeu reste donc linéaire sur l’histoire, avec cependant quelques embranchements différents, d’autant plus liés au choix de votre compagnon de fortune que vous aurez à faire au début du jeu.

En effet, vous pourrez choisir entre Beth, plutôt expansive et qui vous incitera à faire des choses pas toujours très catholiques, ou Andrew, qui sera davantage réservé et réfléchi. Une fois le choix fait, il sera scellé jusqu’à la fin du jeu. Il sera même possible d’avoir une relation amoureuse avec l’un ou les deux personnages, ce qui pourra amener quelques tensions dans l’entourage de l’héroïne si le choix est porté par Beth, le sujet de l’homosexualité féminine à l’époque étant très compliqué. Le titre traite d’ailleurs le sujet d’une manière très respectueuse et intelligente, chose assez rare pour le signaler.

Visuellement parlant, le titre est plutôt sympathique, avec un moteur 3D qui tient la route et avec une bande son collant tout à fait à l’ambiance encore jazzy du début des années 1950 avant l’apparition du rock’n’roll. Ce que j’ai encore plus apprécié, c’est la qualité du doublage, avec une VF version canadienne (évidemment avec un studio canadien !!!) qui apporte tout à fait son charme avec les petites expressions typiques qui n’existent pas en francais.

This Bed We Made m’a fait voyager dans une époque et une ambiance révolues, mais qui me semblent plutôt bien respectées. On suit avec plaisir les aventures de notre pétillante Sophie en piétinant parfois sur une énigme un peu plus complexe, ou un indice raté malgré les nombreux passages dans une chambre. Le jeu vous demandera d’être certes rigoureux, sans être complètement bloquant. La durée de vie est relativement courte, mais reste suffisamment prenante pour ne pas s’ennuyer. Il y a de plus un peu de rejouabilité présente pour avoir toutes les fins différentes et débloquer tous les trophées du jeu.