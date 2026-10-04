Dans beaucoup de jeux d’enquête, on cherche un coupable. Reporter nous confie un autre boulot : préparer un sujet que l’on pourrait défendre devant une rédaction. Une information paraît convaincante ? Très bien, mais d’où vient-elle ? Qui la confirme ? Et qu’est-ce qu’on a peut-être oublié en chemin ? Pour quelqu’un qui passe une bonne partie de son temps à écrire des articles, la proposition m’a forcément intrigué.

Deux dossiers, une deadline et pas de raccourci magique

La boîte contient deux enquêtes, des documents de formats variés, des carnets à spirale et une horloge. On peut jouer seul ou jusqu’à quatre, à partir de 14 ans. Chaque piste explorée consomme du temps : il faut donc choisir où chercher, quels éléments recouper et quand on estime en savoir assez pour rendre son sujet. Le jeu a été conçu avec la participation de journalistes.

Je préfère ne rien raconter des affaires elles-mêmes : dans un jeu comme celui-ci, découvrir un document au bon moment fait partie du plaisir. Ce qu’on peut dire, c’est que Reporter ne vous équipe pas comme un policier de série télé. Votre travail consiste surtout à lire, comparer des sources et résister à la version des faits qui ferait le titre le plus spectaculaire. C’est une idée assez savoureuse pour un jeu : avoir une piste croustillante ne signifie pas qu’on peut la publier.

Le premier dossier sert de prise en main ; le second est plus long et demande davantage de travail. La boîte affiche une durée de 45 minutes, mais les retours sur les deux affaires invitent à prévoir plus large, surtout si votre groupe aime discuter chaque détail. C’est plutôt une soirée où l’on s’installe pour enquêter qu’un jeu à sortir entre deux plats.

Le plaisir de discuter avant de conclure

À plusieurs, Reporter semble particulièrement intéressant pour les désaccords qu’il peut provoquer. Pas des disputes autour d’une règle obscure : de vraies discussions sur ce qu’un document prouve, ce qu’il suggère seulement et ce qu’on aimerait croire. C’est là que son thème dépasse le simple décor. Vérifier une source devient une décision de jeu, avec le temps qu’elle coûte.

Tout le monde n’accrochera pas à ce rythme. Il y a beaucoup de lecture et d’interprétation, peu d’actions spectaculaires, et seulement deux dossiers dans la boîte. Si vous aimez surtout résoudre des cadenas ou accumuler des retournements de situation, l’approche risque de vous paraître studieuse. Les premières impressions publiées relèvent aussi un premier scénario assez didactique, avant une seconde enquête plus consistante.

C’est pourtant ce qui me donne envie de défendre Reporter : il prend au sérieux une question qu’on croise tous les jours, celle de savoir ce qu’on peut affirmer et sur quelles preuves. Le concept a quelque chose de très actuel, sans obliger à transformer la soirée jeux en cours magistral. À condition d’aimer lire, discuter et parfois admettre qu’une belle histoire n’est pas forcément la bonne.

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