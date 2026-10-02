Depuis quelque temps, les jeux de société, ça se passe en famille à la maison. Noah, du haut de ses 6 ans, est toujours partant pour découvrir les nouveautés qui arrivent chez Conso-Mag. Alors, quand on a reçu Le Repaire des Tampignons, il ne m’a pas vraiment laissé le choix : on s’est lancés dans une partie dès le retour de l’école.

Le jeu est signé Loki, un éditeur dont j’aime beaucoup les propositions pour enfants, auxquelles les parents prennent aussi plaisir à jouer. Je vous parlais d’ailleurs récemment de Dodo Ahoi ! Ici, on aménage le repaire de petits personnages champignons à l’aide de cinq vrais tampons en bois. Chacun dispose d’une feuille avec une grille de 4 × 4 cases, qu’il va remplir au fil de la partie.

Un coup de tampon, mais pas n’importe où

Le principe est facile à comprendre : on prend le tampon disponible, on l’applique sur une case de son repaire, puis on le replace derrière le pion central. Mais pour marquer des points, il faut réfléchir à ce qu’on construit. Les bateaux ont besoin d’une rivière, les maisons rapportent davantage lorsqu’elles sont voisines, et les graines doivent finir dans la terre.

On se retrouve vite à hésiter : est-ce que je place ce symbole là où il m’arrange maintenant, ou est-ce que je garde la case pour une construction qui pourrait rapporter plus tard ? C’est ce petit travail de placement qui m’a rappelé Draftosaurus, l’un de mes favoris qu’on ressort régulièrement à la maison.

Et puis, les tampons circulent. Après les premiers tours, il faut se rappeler quel symbole se cache sous chacun d’eux. Dit comme ça, ça paraît simple. En pratique, entre ce qu’on essaie de construire sur sa feuille et ce que font les autres, on perd vite le fil ! Le plateau donne quelques indices pour s’y retrouver… ou pour se convaincre qu’on est sûr de soi juste avant de se tromper.

Le Repaire des Tampignons mélange des idées familières, mais les tampons lui donnent immédiatement quelque chose à part. Noah a accroché au plaisir de construire son petit repaire, et j’ai aimé avoir de vrais choix à faire de mon côté. Il vous le recommande chaudement — et, pour une fois, je suis entièrement d’accord avec lui.

Acheter Le Repaire des Tampignons sur Philibert