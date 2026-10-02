2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

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Slots & Daggers, c’est un rogue-lite addictif basé sur une machine à sous customisable de 3 à 5 rouleaux. Chaque case de la machine déclenche un symbole qui vous permet de faire soit des dégats physiques, magiques, ou empoisonnés, tandis que d’autres vont vous guérir, activer des boucliers pour la défense, ou vous donner des pièces d’or à dépenser par la suite et pleins d’autres modifications. Déjà testé et approuvé sur PC en Mars, je retourne donc avec impatience sur la version Android.

Et là bien sûr, tel un Vampire Survivors ou Balatro, le jeu est aussi parfait sur PC que sur téléphone, voire encore plus adapté à la jouabilité facile de partout. Le jeu est une copie conforme de la version d’origine, et j’ai encore plus l’impression d’avoir un vrai Barcode Battler avec ce format de poche.

Alors certes, le jeu n’apporte pas vraiment une rejouabilité illimitée, car même si on peut faire plusieurs runs avec des armes différentes pour varier les plaisirs, les ennemis s’enchainent toujours de la même manière avec les mêmes spécificités sur le mode solo de base. Bien sûr, il y a toujours le mode Arène qui permet d’enchaîner les combats jusqu’au plus loin possible, mais une fois tous les modificateurs débloqués et la carte du solo finie, on a envie d’encore plus.

Bon Friedemann, tu sais ce qu’il reste à faire. Moi j’attends un 2 ! Le titre est disponible sur le store Android pour 4,19€, un tout petit prix pour un jeu très sympa !

Pour finir, si je vous ai mis l’eau à la bouche, vous retrouvez un test de la version PC plus détaillé dans l’article suivant :